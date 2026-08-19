El País

‘Si a un sector de la Asamblea le incomoda el voto de la Sala, lo que tiene que hacer es nombrar magistrados suplentes’, señala magistrado Jorge Araya

Magistrado también explicó que, con el fallo, los suplentes no podrán integrar la Corte Plena ni conocer asuntos como el levantamiento de la inmunidad de funcionarios públicos.

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Por Marcela Rojas Hidalgo
El magistrado Jorge Araya confirmó que más de 130 documentos están pendientes de resolver en la Sala Constitucional.
El magistrado Jorge Araya confirmó que más de 130 documentos están pendientes de resolver en la Sala Constitucional. (Foto: Vanessa Loaiza para LN/Foto: Vanessa Loaiza para LN)







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Marcela Rojas Hidalgo

Marcela Rojas Hidalgo

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Ganadora de la Clase 18 de Punto y Aparte.

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