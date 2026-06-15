Política

Corte Plena devuelve intacta a la Asamblea Legislativa la nómina de candidatos a magistrados suplentes de Sala Constitucional

La fracción de Partido Pueblo Soberano aprobó, el pasado 10 de junio, una moción de orden para rechazar la nómina de 18 candidatos y exigirle a la Corte Suprema de Justicia una nueva lista

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Por Sebastián Sánchez
Fotos de Archivo Corte Plena, Poder judicial
Corte Plena rechaza realizar cambios a nómina de suplentes en la Sala Constitucional. En el centro, Orlando Aguirre, magistrado presidente del Poder Judicial. (JOHN DURAN/John Durán)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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