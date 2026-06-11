Política

Presidente de la Sala Constitucional: decisión de diputados de no nombrar magistrados suplentes es un atropello a los ciudadanos

El oficialismo decidió imponer su mayoría para solicitar una nueva nómina de suplentes a la Corte

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Por Sebastián Sánchez
Sala Constitucional y Asamblea
La ausencia de magistrados suplentes en la Sala Constitucional podría impedir que el tribunal sesione ante la falta de uno de sus jueces titulares. (La Nación/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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