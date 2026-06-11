Política

Pueblo Soberano aprueba moción para pedir nuevos candidatos a magistrados suplentes de Sala Constitucional: proceso podría tardar ocho meses

En una tensa discusión en el plenario, Pueblo Soberano impuso una moción de orden, con 29 votos, para rechazar la nómina de candidatos a magistrados suplentes; bloque democrático rechazó procedimiento

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Por Aarón Sequeira
Plenario de la Asamblea Legislativa, diputados, 10 de junio, 2026, discusión sobre magistraturas suplentes.
El jefe de PPSO, Nogui Acosta, impulsó una moción para devolver, a la Corte Plena, la nómina de 18 candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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