Editorial

Editorial: Seis señales de erosión de nuestra seguridad jurídica

Un recuento parcial de hechos ocurridos en el anterior y el actual gobierno permite documentar su paulatino deterioro, lo que no solo amenaza la democracia, sino las decisiones de inversión privada

EscucharEscuchar
Por La Nación
Presidenta Laura Fernández, expresidente y actual ministro Rodrigo Chaves, diputado del PPSO Nogui Acosta
La presidenta Laura Fernández, el expresidente y actual ministro Rodrigo Chaves y el exministro de Hacienda y hoy diputado del PPSO, Nogui Acosta. (Archivo LN/Fotocomposición)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.