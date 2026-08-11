Política

Diputados del PPSO exigen a magistrada Julia Varela un requisito que no pide la Constitución; Sala Constitucional anuló en 2013 una regla similar

La magistrada Varela tiene plazo hasta el 12 de agosto para presentar todos los requisitos que la Comisión le exige

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Por Sebastián Sánchez
El PPSO aprobó requisitos adicionales a los establecidos en la Constitución para proceso de relección de magistrada Julia Varela.
El PPSO aprobó requisitos adicionales a los establecidos en la Constitución para proceso de relección de magistrada Julia Varela. (Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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