Editorial

Editorial: Hoy más que nunca, el país necesita un Poder Judicial no politizado

Ahogar económicamente a una institución y luego señalarla por no rendir es una estrategia, no una contradicción

EscucharEscuchar
Por La Nación
Tres hombres fueran sentenciados a prisión por extorsionar a través de préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”, según un fallo fue dictado este lunes por el Tribunal Penal de Heredia.
Un Poder Judicial capaz de decirle no al Ejecutivo y a la Asamblea es la prueba de que la democracia funciona, no de que ha fallado. (JORGE CASTILLO)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialPoder JudicialRodrigo Chavesrecortes presupuestariosindependencia judicialseparación de poderes
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.