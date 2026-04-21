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Editorial: Reflexiones sobre agresión a jueza: más allá del brutal ataque

Este hecho debe llevar al actual gobierno a ponderar con responsabilidad el alcance y las consecuencias de sus excesos verbales y de sus mensajes polarizantes. El ‘Informe Estado de la Justicia 2025′ describió un escenario cada vez más adverso para el Poder Judicial; solo en 2024, un fiscal, una jueza y un oficial del OIJ fueron víctimas de atentados, este último con un desenlace fatal

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Por La Nación
El abogado Alberto García, uno de los defensores de la jueza agredida por un vecino, adelantó ante los medios de comunicación que lo entrevistaron afuera de los tribunales de Heredia, que solicitarían prisión preventiva para el sospechoso.
El abogado Alberto García, uno de los defensores de la jueza agredida por un vecino, atendió consultas de la prensa el día del ataque. (Foto: Christian /Foto: La Nación)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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