Sucesos

Presidente de la Corte: ‘Agredir a una jueza por desacuerdo con sus resoluciones es una grave afrenta contra la independencia judicial’

Orlando Aguirre condenó agresión a jueza de ejecución de la pena y pide una investigación pronta, rigurosa e imparcial

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Por Christian Montero
Orlando Aguirre. Corte Suprema de Justicia
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, condenó la agresión contra una jueza de ejecución de la pena. (Lilly Arce Robles.)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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