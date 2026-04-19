Sucesos

Abogado de jueza agredida: ‘Ya había manifestaciones previas de este sujeto en querer acabar con la vida de ella’

Defensa respalda tipificación del caso por tentativa de femicidio que contempla penas más altas

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Por Christian Montero
Un préstamista “gota a gota” fue condenado a pasar un largo tiempo en la cárcel por cometer los delitos de estafa y extorsión en perjuicio de deudores en Heredia.
El caso de la agresión contra la jueza de ejecución de la penase tramita en los tribunales de Heredia, donde se celebrará la audiencia de medidas cautelares contra el sospechoso. (Alonso Tenorio)







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Abogado jueza agredida
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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