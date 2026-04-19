Abogado de jueza agredida: ‘Ya había manifestaciones previas de este sujeto en querer acabar con la vida de ella’

El caso de la agresión contra la jueza de ejecución de la penase tramita en los tribunales de Heredia, donde se celebrará la audiencia de medidas cautelares contra el sospechoso.

El hombre que presuntamente azuzó a su perro para atacar a una jueza de ejecución de la pena en Heredia y luego la golpeó con los puños no solo la amenazaba a ella, sino que también vigilaba los movimientos de su hijo.

Así lo reveló Levinson Escalante, abogado de la juzgadora, quien explicó que cuentan con grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa de la funcionaria que documentan el comportamiento del imputado, de apellidos Ulloa Borrero, de 48 años, previo a la agresión.

“Constantemente no solo amenazaba con la integridad física de la jueza, sino que también de su hijo, quien vive con ella. Incluso, este sujeto tenía cámaras de seguridad para vigilar en qué momento salía el hijo de la jueza”, detalló Escalante.

El abogado agregó que incluso hubo un acometimiento personal contra el hijo, hecho que será expuesto en un otro proceso judicial.

Con base en ese historial previo, la defensa respalda que el caso sea tramitado como tentativa de femicidio, tal y como lo adelantó la fiscala adjunta a cargo del caso, Tatiana Chaves.

“Estamos a favor de ese trámite porque ya había manifestaciones previas de este sujeto de apellido Ulloa en querer acabar con la vida de la jueza”, dijo el litigante.

La fiscala Chaves dijo a este diario que el imputado podría ser juzgado por violar el inciso B, del artículo 21 bis, de la Ley de Penalización de Violencia Contra las Mujeres, que fija penas de entre 20 y 35 años de prisión por femicidio en otros contextos, específicamente, cuando el autor tenga antecedentes de violencia contra la víctima, aunque los hechos no hayan sido denunciados con anterioridad.

Estado de salud de la jueza

Escalante precisó que la funcionaria está siendo valorada por Medicatura Forense para determinar el alcance de los daños que sufrió.

“Las lesiones sí fueron bastante severas, pero ella está fuera de cualquier peligro. Es más la afectación emocional y psicológica por este evento”, dijo el abogado.

Hasta el momento no se ha definido la hora de la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Penal de Heredia. Aunque Escalante afirmó que esperan que ocurra en el transcurso de la tarde de este domingo o a más tardar el lunes en la mañana.

El Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra Ulloa Borrero, con lo cual coincide la representación de la ofendida.

Levinson Escalante, quien junto al licenciado Alberto García integran la defensa técnica de la jueza, destacó que ambos fueron jueces del Tribunal Penal durante años.

“Nunca habíamos sufrido esta situación que, por motivo de declaraciones que dieron la Presidencia y el Ministerio de Justicia y Paz, fueran a llegar a esta lamentable situación”, aseguró en alusión a cuestionamientos hechos por el presidente Rodrigo Chaves sobre la juzgadora, en una de las conferencias de prensa de los miércoles.