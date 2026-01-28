Sala Constitucional confirma posibles amenazas de muerte contra magistrados

La Sala Constitucional confirmó que magistrados habrían recibido amenazas de muerte, aunque sin especificar cuántos de ellos.

“Se tiene conocimiento de una situación que podrían constituir una amenaza. Al respecto, se están realizando las verificaciones e investigaciones internas correspondientes, así como la adopción de todas las previsiones y la aplicación de los protocolos de seguridad que resultan pertinentes”, respondió la encargada de prensa ante una consulta de La Nación sobre si tienen conocimiento de amenazas de muerte contra magistrados de ese Tribunal.

El medio digital CR Hoy publicó que se trataría de al menos cuatro magistrados, aunque sin precisar los nombres.

La Sala explicó que, al tratarse de actuaciones actualmente en curso, y con el fin de no comprometer su adecuado desarrollo ni eventuales diligencias posteriores, “no es posible brindar por el momento mayores detalles sobre su alcance, contenido o las personas eventualmente involucradas”.

El Tribunal comunicó que una vez que se cuente con información oficial susceptible de comunicación pública, y en la medida en que ello resulte procedente, reportará más detalles.