Política

Sala Constitucional rechaza gestión de Rodrigo Chaves contra el TSE; esta fue la razón

Poder Ejecutivo planteó un conflicto de competencias luego de que el TSE emitió una interpretación legal en procura de la neutralidad del gobierno en campaña

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
La Sala Constitucional rechazó amparo contra el TSE.
La Sala Constitucional rechazó una gestión de Rodrigo Chaves contra el TSE. (Canva/Diseño Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TSESala ConstitucionalRodrigo Chaveselecciones 2026
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.