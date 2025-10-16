Política

Presidente Rodrigo Chaves plantea conflicto contra el TSE ante la Sala Constitucional

Solicita a magistrados constitucionales dirimir un supuesto conflicto de competencias

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, planteó ante la Sala Constitucional un conflicto de competencias contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por extender a las redes sociales la prohibición de difundir información o mensajes que exalten atributos o logros del gobierno durante la campaña electoral.
Rodrigo Chaves junto a Eugenia Zamora, presidenta del TSE (a la derecha), y la presidenta a. i. del Congreso, Vanessa Castro. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TSEElecciones 2026Rodrigo ChavesSala Constitucional
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.