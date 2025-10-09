TSE aclara al Sinart que no podrá transmitir conferencias del presidente Rodrigo Chaves durante la campaña electoral

El TSE recordó al Sinart no puede transmitir conferencias de prensa del presidente Rodrigo Chaves, por considerarlas actos de promoción del Poder Ejecutivo.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aclaró al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) que está prohibido transmitir en su programación las conferencias de prensa del presidente Rodrigo Chaves, según la normativa del Código Electoral.

A través de la resolución, N.° 6553-E8-2025, emitida el pasado 03 de octubre, el TSE respondió una consulta de la directora del Sinart, Hellen Zúñiga Brenes.

En el documento, el TSE señala que transmitir las conferencias de prensa del presidente resulta incompatible con el artículo 142 del Código Electoral, al “desnaturalizar el carácter informativo del noticiero Trece Noticias” y de sus demás espacios, “dedicándolos a difundir actos en los que se exaltan logros del Poder Ejecutivo”.

No obstante, indicaron al Sinart que es válido que durante fragmentos del noticiero transmitan en formato pregrabado o briden cobertura directa, a temas presentados en las conferencias de prensa o inauguración de obras públicas del gobierno.

Así mismo, podrán transmitir fragmentos “en los eventos a los que el Presidente de la República o sus ministros ejerzan funciones propias de su cargo”; no obstante, enfatizaron en que estos espacios “no podrán dedicarse de manera exclusiva a la comunicación de estos temas”.

El TSE indicó que los medios del Sinart pueden realizar entrevistas a las autoridades de Gobierno, siempre que no infrinjan lo dispuesto en el artículo 142 del Código Electoral y en la resolución n.° 4525-E8-2017.

El Tribunal aclaró que estas entrevistas no deben convertirse en un espacio permanente o reiterado sin justificación periodística, pues podrían perder su carácter informativo y adquirir un tono propagandístico.

Las disposiciones expuestas por el TSE aplican a la señal abierta de radio y televisión, a las redes sociales y a las plataformas o canales digitales del Sinart.

“Su incumplimiento hará incurrir a los funcionarios responsables en el ilícito de beligerancia política y en el delito de desobediencia”, enfatizó el Tribunal.