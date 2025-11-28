Editorial

Editorial: Las poderosas lecciones que deja la suspensión de la subasta de frecuencias

La Sala IV, la Iglesia católica y un ciudadano de Paraíso de Cartago enviaron mensajes aleccionadores al país y el gobierno. También se reafirmó un principio fundamental: que la libertad de expresión no se negocia

EscucharEscuchar
Por La Nación
Magistrado Paul Rueda, Giovanni Delgado con su padre, del mismo nombre, y el arzobispo de San José, José Rafael Quirós
El magistrado Paul Rueda, de la Sala IV; el ciudadano Giovanni Delgado junto a su padre, del mismo nombre, y el arzobispo de San José, José Rafael Quirós. (Archivo LN/Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialmagistrado Paul Ruedasubasta de frecuencias de radio y televisiónIglesia católica
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.