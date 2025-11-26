El País

La historia detrás del recurso que salvó las voces de la radio en Costa Rica

Vecino de Paraíso de Cartago detalló sus motivaciones para presentar un recurso de amparo que suspendió la subasta de frecuencias

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
“Como ciudadanos tenemos el deber de defender la democracia. Tengo fe en ella y hoy vuelvo a creer, aunque haya estado en peligro estos años”. Giovanni Delgado Castro con su papá Giovanni Delgado Hidalgo. Fotografía:
“Como ciudadanos tenemos el deber de defender la democracia. Tengo fe en ella y hoy vuelvo a creer, aunque haya estado en peligro estos años”. Giovanni Delgado Castro con su papá Giovanni Delgado Hidalgo. Fotografía: (Giovanni Delgado /Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Recurso de amparoSubasta SutelSubasta radio y televisiónGiovanni Delgado CastroSuspensión subasta radio TV
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.