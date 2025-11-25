Medio de Rusia exploró participar en subasta de frecuencias de radio y TV en Costa Rica

Medio ruso mostró interés de participar en subasta por las frecuencias de radio y TV en Costa Rica. Vista del Kremlin, en Rusia.

El director de la firma especializada Ciber Regulación Consultores, Juan Manuel Campos, confirmó que un medio de Rusia exploró la posibilidad de participar en la subasta de frecuencias de radio y televisión convocada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

“Lo que nos terminaron diciendo es que, por las condiciones propias del cartel con relación a los plazos que tenía para instalar una empresa en el país, era materialmente imposible que participaran”, explicó Campos este lunes a La Nación, aunque no detalló el nombre del medio.

Campos explicó que el acercamiento surgió a partir de la llamada de un empresario nacional que pidió asesoría para revisar las condiciones del cartel y determinar si la compañía extranjera podía concursar.

De acuerdo con el especialista, la valoración técnica y económica no presentó obstáculos, pero la instalación formal de la empresa en Costa Rica requería más tiempo del disponible.

Campos señaló que el cartel no incluía ninguna restricción para que empresas de capital estatal extranjero participaran en la licitación, pese a que —según dijo— otros países sí consideran este tipo de precauciones en materia de radiodifusión. “No había ninguna limitación, en absoluto”, afirmó.

El especialista agregó que el caso ilustra uno de los puntos críticos de fondo: las condiciones económicas del proceso dificultaban la participación de pequeñas y medianas empresas nacionales, pero permitían—al menos en teoría—la entrada de grandes compañías o empresas extranjeras.

“Esto no es que fuera malo, sino que en algunos países se cuidan que el tema de la radio y la televisión no vaya a ser objeto de participación de empresas de Estados con los que tengan algún grado de enemistad o eventualmente los Estados revisan esas participaciones”, explicó el experto.

En Costa Rica, esta subasta organizada por el gobierno de Rodrigo Chaves ha enfrentado críticas por los altos precios base fijados para participar en la puja por las frecuencias. Incluso, la Sala Constitucional dio trámite a un amparo contra la subasta.

La Sutel solo recibió 25 ofertas, mientras más de 60 emisoras no presentaron ofertas alegando, en su mayoría, que el costo de participar es muy elevado.

Los precios base definidos por la Sutel, según su informe técnico 08138-SUTEL-DGM-2025, fueron:

$386.000 por una frecuencia nacional FM en modalidad digital híbrida (IBOC).

por una frecuencia nacional FM en modalidad digital híbrida (IBOC). $1,6 millones por un canal nacional de televisión.

El pasado viernes 21 de noviembre cerró la recepción de ofertas del primer concurso público para adjudicar frecuencias en señal libre.

La Sutel explicó que este proceso, instruido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), se realizó mediante sobre cerrado e incluye una fase de puja, una modalidad que obliga a los oferentes a competir con dinero por la concesión.