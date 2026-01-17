Editorial

Editorial: La reciente denuncia de la DIS deja más preguntas que certezas

El mediático manejo de un supuesto plan para asesinar al presidente evidenció una grave falta de rigor técnico y de discreción operativa. Son muchas las grietas de la denuncia presentada por la DIS, más después de que su jerarca la ampliara para alertar sobre un supuesto golpe de Estado

EscucharEscuchar
Por La Nación
Stella Chinchilla, Célimo Guido, y al centro, Jorge Torres con Rodrigo Chaves
Según la denuncia del jerarca de la DIS (al centro, con Rodrigo Chaves), Stella Chinchilla habría pagado a un sicario para atentar contra el mandatario y Célimo Guido fungiría como “presidente de emergencia” por 18 días, tras un supuesto de golpe de Estado. (Fotocomposición: Archivo LN/Fotocomposición: Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialDISStella ChinchillaCélimo GuidoRodrigo Chaves
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.