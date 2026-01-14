Jorge Torres amplió denuncia por presuntas amenazas contra el presidente, pero reconoce que no profundizó en la investigación

Jorge Torres, director de la DIS, informó sobre una ampliación presentada ante el Ministerio Público relacionada con nuevas amenazas contra el presidente Rodrigo Chaves.

Jorge Torres, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), denunció ante el Ministerio Público una nueva supuesta amenaza contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves. Los hechos fueron presentados como una ampliación de la gestión interpuesta el martes, relacionada con un presunto plan para atentar contra la vida del mandatario.

Torres afirmó, en declaraciones al programa radiofónico Nuestra Voz, de Amelia Rueda, que se trata de un grupo de personas que presuntamente planean un intento de sustituir a Chaves de su cargo (golpe de Estado) y designar a otra persona como presidente.

El jerarca habló de una supuesta reunión que habría ocurrido este mismo martes, a las 10 a. m. “La reunión se da con el propósito de sustituir al presidente constitucionalmente electo y designar a una persona como presidente en un periodo de 18 días”, agregó.

Torres señaló que las personas involucradas serían “algunos agremiados, de un gremio ya debidamente identificado”; sin embargo, evitó referirse a sus identidades y al gremio en cuestión.

Según el jerarca, la información llegó a la DIS a través de una “fuente”, que también habría entregado audios, los cuales fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, como prueba de la denuncia. El jerarca dijo esperar que, con los elementos facilitados, se “tramite la investigación para encontrar la verdad real”.

Según reconoció, no profundizó en la investigación. “La fuente confidencial tiene esta información desde mitad de diciembre. La información nos la pasó el fin de semana, amanecer lunes. Y nosotros lo que hicimos fue no profundizamos en la investigación. Inmediatamente, lo que hicimos fue trasladarlo, así como dicta la ley”, declaró en radio.

Torres dijo que dicha ampliación se presentó el martes por la noche.

La primera parte de la denuncia

Ese mismo martes, más temprano, el fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que Torres presentó una denuncia contra la activista Stella Chinchilla Mora por presuntamente participar en un plan para atentar contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

La denuncia fue interpuesta luego de que la DIS fuera alertada sobre supuestas conversaciones en WhatsApp en las que, en apariencia, Chinchilla habría ordenado y pagado a un sicario para atentar contra la vida del mandatario.

Este miércoles, Chinchilla acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar acceso al expediente de la denuncia, al tiempo que reiteró su rechazo a los señalamientos del director de la DIS.

Consultada por la prensa sobre los presuntos nuevos hechos, Chinchilla afirmó que el martes sostuvo una reunión en Escazú, “con un grupo de agricultores”.

“A mí me llamaron como comunicadora. Estábamos ahí, y efectivamente, ellos planearon marchas, recorrer el país para informar a la gente, pero eso es”, declaró.

Sobre las supuestas afirmaciones sobre planes para deponer al presidente y tomar el control del gobierno, durante 18 días, Chinchilla respondió lo siguiente: “Eso va a tener que preguntárselo a quien lo dijo, si es así”.

La activista mantiene que la denuncia se interpuso en su contra porque su plataforma y mensajes de oposición incomodaron a la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández. A Chinchilla se le señala por presunta tentativa de homicidio.