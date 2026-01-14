Columnistas

Show mediático, ‘tentativa’ de homicidio y la DIS

La denuncia por un presunto intento de asesinato del presidente genera dudas jurídicas, contradicciones públicas y preocupación por el uso político de la inteligencia estatal. Así analiza la cadena de hechos el abogado penalista Federico Campos

Por J. Federico Campos C.
Presidente Rodrigo Chaves / Jorte Torres, director de la DIS
Rodrigo Chaves, presidente de la República, y Jorge Torres, director de la DIS. (cortesía/Presidente Rodrigo Chaves / Jorte Torres, director de la DIS)







