Stella Chinchilla niega ser autora de la presunta amenaza contra Rodrigo Chaves: ‘Se escribe misógino, no misógeno’

La activista y comunicadora social Stella Chinchilla Mora negó ser la autora de las supuestas conversaciones de WhatsApp incluidas en una denuncia presentada por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional ante el Ministerio Público por una presunta amenaza contra el presidente Rodrigo Chaves.

Este martes, el director de la DIS, Jorge Torres, presentó una denuncia contra la activista por presunta tentativa de homicidio contra el mandatario y aportó las capturas de las supuestas conversaciones como parte del expediente.

La activista fue categórica al refutar la acusación, pues indicó que “cualquier Chabelo” podría estar detrás de la supuesta amenaza, por la cual la acusan a ella.

Agregó que las faltas de ortografía de las capturas presentadas como pruebas, contrastan con la forma que ella escribe.

“Yo no escribo así. Jamás. Y aunque fuera adrede mi mamá filóloga no me dejaría”, indicó la activista.

Una de las faltas ortográficas en las que hizo énfasis la activista fue la forma en aparece escrita la palabra “misógeno”. Al respecto, explicó a la prensa que la grafía correcta es “misógino”.

Estos son los pantallazos aportados en el expediente donde se denuncia un presunto plan para atentar contra el presidente Rodrigo Chaves. La señalada es la activista Stella Chinchilla. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

Este martes, Chinchilla se presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) junto a su defensor el abogado Ricardo Solís para solicitar el expedente y conocer sobre la demanda interpuesta en su contra.

Solís calificó la acusación como “sin ningún sentido” y manifestó su preocupación por lo que considera una filtración indebida de la denuncia a medios de comunicación, lo cual —afirmó— vulnera los derechos fundamentales de su defendida.

El defensor indicó que el caso se encuentra apenas en una fase inicial de investigación y que, hasta el momento, Chinchilla ni siquiera ha sido llamada a declarar por el Ministerio Público.