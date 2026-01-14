Política

Stella Chinchilla niega ser autora de la presunta amenaza contra Rodrigo Chaves: ‘Se escribe misógino, no misógeno’

Activista indicó que esa no es su forma de escribir y agregó: ‘Aunque fuera adrede, mi mamá filóloga no me dejaría’

Por Cristian Mora
La activista y comunicadora social Stella Chinchilla Mora negó ser la autora de las supuestas conversaciones de WhatsApp incluidas en una denuncia presentada por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional ante el Ministerio Público por una presunta amenaza contra el presidente Rodrigo Chaves.







Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

