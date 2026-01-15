Esto es lo que realmente pasó en la reunión de agricultores que la DIS denunció como un ‘plan de golpe de Estado’; observe el video

Célimo Guido (al centro) en la reunión de Rescate Nacional que la DIS denunció. Foto:

Una grabación de casi dos horas muestra lo que pasó en la reunión de agricultores, convocados por un grupo llamado Rescate Nacional, que la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) interpretó como un supuesto plan de golpe de Estado.

En el encuentro, efectuado el martes 13 de enero en Escazú, se discutió la incidencia del sector agro en las elecciones del 1.° de febrero y en una posible segunda vuelta en abril.

Participaron líderes agrícolas y figuras vinculadas al movimiento, como José Oviedo, presidente del Centro Agrícola Cantonal de Escazú; el exdiputado Célimo Guido Cruz, dirigente de Rescate Nacional; y Óscar Campos Chavarría, exdirigente arrocero y exdiputado. También, asistieron los comunicadores sociales Stella Chinchilla Mora, Erick Sojo, Rocío Ramírez y Sylvia Ziesing.

Durante la reunión, el grupo llamó a “defender la democracia” y planteó la necesidad de que el sector agropecuario se preparara ante un eventual escenario de segunda ronda. En ese contexto, propusieron analizar cuáles candidaturas y partidos son afines al agro, para convocar a reuniones y exigir compromisos concretos en materia de agricultura y comercio exterior.

Los asistentes manifestaron su preocupación por lo que consideran un posible continuismo de las políticas que han afectado a ese sector.

Hubo críticas tanto al actual gobierno como a administraciones anteriores, incluida la de Carlos Alvarado, así como cuestionamientos a dirigencias de colectivos sociales por falta de unidad interna. También, se mencionó preocupación por la situación de seguridad y la crisis social del país.

Video completo de la reunión de Célimo Guido con un grupo de agricultores (1h 53min 23s)

Los liderazgos agrícolas plantearon la necesidad de construir un borrador de “agenda país”, centrada en la defensa del Estado social de derecho, la institucionalidad y la soberanía nacional. También, insistieron en la importancia de una unidad que incluya a sindicatos y distintos sectores sociales alrededor de su agenda.

Se abordaron problemas como la afectación del tipo de cambio sobre las deudas de los productores y el impacto de la tasa de política monetaria del Banco Central, la cual, según se señaló uno de los asistentes, limita el acceso al crédito y reduce las posibilidades de financiamiento.

Algunos asistentes afirmaron que el sector afronta “la última oportunidad” para organizarse y evitar lo que calificaron como una deriva autoritaria.

Otros advirtieron sobre la existencia de un “voto silencioso” y llamaron a incentivar la participación electoral, especialmente si se da una segunda ronda, en la que, dijeron, el movimiento deberá fijar una postura clara y llamar a votar.

Durante el encuentro también se discutió la posibilidad de realizar marchas antes de las elecciones, así como la organización de al menos 15 reuniones en distintas comunidades del país. Incluso, se compartió un número de Sinpe para recibir donaciones y se insistió en la necesidad de organizarse y llevar el mensaje a las comunidades.

El grupo acordó conformar una comisión para visitar sindicatos y movimientos afines, con el fin de invitarlos a sumarse a una eventual marcha o vigilia en defensa de la seguridad alimentaria.

La mención que la DIS denunció

Esta fue la reunión de Célimo Guido con un grupo de agricultores donde surgió el audio en el que se habla de ponerlo como presidente por 18 días

Al final de la reunión, en una parte que dura un minuto y 42 segundos, uno de los agricultores propuso que Célimo Guido asumiera como vocero del grupo. La moción fue sometida a votación y aprobada por unanimidad, según se observa en el video del encuentro.

Acto seguido, el mismo participante planteó en tono de broma: “Segundo, lo nombramos en una emergencia presidente interino”. Tras esa intervención se escuchan risas entre varios de los asistentes y bullicio.

En el video, también se oye otro agricultor afirmar que, durante ese periodo, Guido “tiene que ser un dictador por 18 días”. La frase provoca nuevas reacciones entre los presentes, incluido un comentario de otro asistente que lo llama “comandante Célimo Guido”. El agricultor dijo que el exdiputado “manda por 18 días y así se queda”.

Posteriormente, Guido retoma la coordinación y solicita al exdiputado del PLN (2006-2010), Carlos Federico Tinoco Carmona, banderas de Costa Rica para la grabación de un video de la agrupación de un pronunciamiento respecto a la defensa del agro en el país.

Luego de acercar la bandera de Costa Rica, los demás asistentes se ponen de pie junto a Guido para grabar el video.

El exdiputado Célimo Guido sostiene que las expresiones se dieron en un ambiente de broma y fueron sacadas de contexto por el director de la DIS.

La interpretación de la DIS

El director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Jorge Torres, denunció ante el Ministerio Público un presunto plan para atentar contra la vida del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y colocar al dirigente agropecuario, Célimo Guido, como “presidente de emergencia” por 18 días. Como parte de esa gestión, el jerarca entregó audios que, según indicó, respaldan la denuncia.

Rodrigo Chaves, por su parte, afirmó el miércoles que Erick Sojo, Óscar Campos y Célimo Guido dijeron que iban a nombrar a Guido presidente en emergencia “después de mi asesinato”. Chaves insinuó que hay un plan para “tomar el país con marchas populares y convocar a otro sistema de elecciones”.

Este medio intentó consultar a Jorge Torres, mediante llamadas y mensajes de texto, si la DIS logró acceder a la grabación completa de la reunión y si contrastó ese material con el audio presentado como prueba ante el Ministerio Público. Al cierre de esta nota, no se había recibido respuesta del jerarca.

Los hechos narrados fueron incorporados como una ampliación de la denuncia presentada el martes contra la activista y comunicadora social Stella Chinchilla Mora, por presuntamente amenazar la vida del mandatario.

La Fiscalía confirmó a este medio que el exdiputado Célimo Guido Cruz; el dirigente sindical y exdiputado Óscar Campos Chavarría; así como los comunicadores sociales Stella Chinchilla Mora, Erick Sojo, Rocío Ramírez y Sylvia Ziesing también figuran como personas denunciadas por los aparentes delitos de tentativa de homicidio y conspiración, tras la ampliación presentada por Jorge Torres.