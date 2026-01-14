Célimo Guido Cruz durante la conferencia de prensa convocada por Stella Chinchilla Mora el martes 14 de enero, en la que se refirió a la denuncia presentada por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) ante el Ministerio Público.

El exdiputado Célimo Guido Cruz explicó el origen del audio utilizado por el mandatario Rodrigo Chaves para sugerir que existe un plan para colocar a este dirigente agropecuario como “presidente de emergencia” por 18 días. Todo surgió de una reunión para la defensa de agricultores, efectuada el martes 13 de enero en Escazú.

Célimo Guido explica de dónde surgió el audio en el que se habla de ponerlo como presidente por 18 días

El jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Jorge Torres, presentó una ampliación de denuncia sobre una supuesta amenaza contra Chaves, ante la Fiscalía General, con base en el audio.

Al respecto, Guido explicó que la conversación surgió de una reunión del movimiento Rescate Nacional, en la que se discutieron temas relacionados con la defensa del sector agropecuario y la planificación de 15 giras por todo el país en los próximos días.

Según relató, en la parte final del encuentro, los asistentes acordaron por unanimidad que él asumiera como vocero y coordinador del movimiento. En ese contexto, indicó que un agricultor se puso de pie e hizo un comentario en tono de broma: “Aquí, para que esto camine, ya tomamos los acuerdos, que Célimo Guido se convierta estos 18 días, de aquí a las elecciones, que vamos a trabajar en ello, en dictador, que todo mundo tiene que hacerle caso a lo que haga”.

“Eso fue lo que pasó y este impresentable del director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Jorge Torres, entonces dice que era que después de que mataran al presidente yo me iba a hacer dictador por 18 días”, afirmó Guido, quien calificó lo ocurrido como una “vergüenza” y un “relajo”.

Este mismo miércoles, Rodrigo Chaves dijo que Erick Sojo, Óscar Campos y Célimo Guido dijeron que iban a nombrar a Guido presidente en emergencia “después de mi asesinato, de acuerdo a los videos, por 18 días”.

Chaves dijo que hay un plan para “tomar el país con marchas populares y convocar a otro sistema de elecciones”.

Por su parte, Jorge Torres afirmó que presentó una ampliación de la gestión interpuesta el martes contra la activista Stella Chinchilla, a quien atribuye un supuesto mensaje de Whatsapp que ella niega.

Además, en declaraciones al programa radiofónico Nuestra Voz, de Amelia Rueda,) indicó que se trata de un grupo de personas que presuntamente planean un intento de sustituir a Chaves de su cargo (golpe de Estado) y designar a otra persona como presidente. No obstante, en el programa, Torres evitó referirse a sus identidades y al gremio en cuestión.

Célimo Guido refutó lo declarado por el directo de la DIS; en su criterio, él es quien tiene motivos para denunciar a Torres. Señaló que, si la Fiscalía lo convoca, acudirá a “dar la cara” y entregará el audio completo de la reunión al Ministerio Público.

El exdiputado enfatizó que este tipo de acciones, como la ampliación de la denuncia presentada, “le meten gasolina” a su movimiento, pese a que sabe que se enfrenta a grupos que actúan como “mafias organizadas”.