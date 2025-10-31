Política

Ataques de Rodrigo Chaves al TSE presentan un peligroso escenario inédito para Costa Rica

Las descalificaciones de Rodrigo Chaves se intensificaron al punto de que la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, le respondió directamente este jueves

Por Yeryis Salas
Rodrigo Chaves, presidente de la República
Rodrigo Chaves afirmó que el TSE le imponía una “mordaza” por la prohibición establecida en la ley para la campaña electoral. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

