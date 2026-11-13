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Editorial

Editorial: La presidenta está obligada a dar cuentas

Lejos de insultar y amenazar medios, como hizo el miércoles, debe transparentar y explicar sus actos. ‘La Nación’ y sus periodistas seguiremos ejerciendo nuestros derechos y cumpliendo con nuestros deberes

11/11/2026 Casa Presidencial, conferencia de prensa con la Presidenta Laura Fernández Delgado, fotografía: Marvin Caravaca
La presidenta Laura Fernández, este 11 de noviembre en Casa Presidencial, durante la habitual conferencia de prensa de los miércoles. Marvin Caravaca
La Nación