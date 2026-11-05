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Economía

Cinco claves para entender la compra de ambulancias de Bomberos y su vínculo con financistas de Laura Fernández

Bomberos adjudicó a dedo 40 ambulancias por casi ¢6.500 millones a un consorcio vinculado con financistas de Laura Fernández. Conozca cinco claves para entender el caso

Financistas de campaña de Laura Fernández - Contratación a dedo de ambulancias.
La compra de 40 ambulancias de Bomberos quedó en manos de un consorcio brasileño vinculado con dos financistas de Laura Fernández, pese a que había ofertas nacionales más baratas. La Nación
Jailine González Gómez

El Cuerpo de Bomberos adjudicó a dedo la compra de 40 ambulancias por casi ¢6.500 millones a un consorcio brasileño vinculado con dos financistas de la campaña presidencial de Laura Fernández, pese a que conocía ofertas de empresas nacionales hasta ¢1.058 millones más baratas.

La contratación se realizó sin una licitación mayor, mediante un procedimiento excepcional por urgencia, después de una instrucción de la presidenta Fernández.

El caso, revelado por La Nación, es investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de influencia contra la Hacienda pública. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también investiga el origen de los recursos de los financistas vinculados con la empresa adjudicataria.