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Economía

Presidenta del INS y Bomberos ahora se desmarca: alega desconocer detalles de la compra de 40 ambulancias a consorcio brasileño sin experiencia en Costa Rica

La jerarca del INS contradijo su declaración del 7 de octubre, cuando anunció la adjudicación y detalló cuándo entrarían en funcionamiento los vehículos

03/11/2025, San José, INS, Oficinas Centrales, conferencia de prensa para la presentación del comienzo del cobro del Marchamo 2026. En la fotografía Rudolf Luke ministro de Hacienda, Gabriela Chacón presidenta ejecutiva del INS y Sidney Viales jefe de la dirección de seguros obligatorios.
La presidenta ejecutiva del INS dijo no recordar si la adjudicación ya se había concretado, pese a que semanas antes anunció que la compra estaba resuelta. El procedimiento dejó fuera a compañías con experiencia y ofertas más bajas. Jose Cordero
Arianna Villalobos Solís

La presidenta ejecutiva del INS y del Cuerpo de Bomberos, Gabriela Chacón, afirmó este lunes 2 de noviembre que desconoce los detalles de la contratación que realizó el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica para adquirir 40 ambulancias básicas, por un monto de $13,8 millones (casi ¢6.500 millones), a un consorcio brasileño que nunca antes había vendido este tipo de equipos a instituciones en Costa Rica. La declaración contrasta con lo dicho por Chacón el 7 de octubre anterior durante una conferencia en Casa Presidencial, donde anunció que la compra ya había sido adjudicada y que las unidades entrarían en funcionamiento en febrero del 2027.

Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del INS, se refiere a la adjudicación de 40 ambulancias por parte de Bomberos

La adquisición respondió a una instrucción de la presidenta de la República, Laura Fernández, quien pidió al Cuerpo de Bomberos fortalecer la atención prehospitalaria en al menos 25 estaciones del país.