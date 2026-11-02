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Economía

Empresa excluida por Bomberos de compra de 40 ambulancias pidió anular proceso por ‘vicios groseros’

Bomberos rechazó revisar alegaros sobre descartes arbitrarios al alegar que el recurso fue presentado de forma extemporánea

La compra de 40 ambulancias de Bomberos enfrenta un recurso de nulidad que cuestiona la selección del consorcio brasileño.
La compra de 40 ambulancias de Bomberos enfrenta un recurso de nulidad que cuestiona la selección del consorcio brasileño. alonso tenorio
Arianna Villalobos Solís

El representante legal de una de las dos empresas excluidas de la contratación directa de 40 ambulancias por ¢6.500 millones para el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica presentó un recurso de nulidad absoluta contra el proceso al alegar “vicios groseros”.

Se trata de la empresa AutoStar, la cual sostuvo en su apelación que el procedimiento de Bomberos descartó arbitrariamente tanto a esa compañía como a Comercializadora Técnica Industrial del Oeste Cotisa S. A., lo que limitó la invitación final a una sola firma que no cumplía con los requisitos de experiencia exigidos.

De haber analizado las muestras obtenidas en el presente estudio inicial, el Benemérito Cuerpo de Bomberos se habría percatado de que SGSV (...), única empresa que identificó como cumpliente y a la cual se le cursó la única invitación, no posee experiencia para entregar las ambulancias, objeto de la contratación”, acusa el recurso de nulidad interpuesto por la empresa.