Empresa excluida por Bomberos de compra de 40 ambulancias pidió anular proceso por ‘vicios groseros’

El representante legal de una de las dos empresas excluidas de la contratación directa de 40 ambulancias por ¢6.500 millones para el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica presentó un recurso de nulidad absoluta contra el proceso al alegar “vicios groseros”.

Se trata de la empresa AutoStar, la cual sostuvo en su apelación que el procedimiento de Bomberos descartó arbitrariamente tanto a esa compañía como a Comercializadora Técnica Industrial del Oeste Cotisa S. A., lo que limitó la invitación final a una sola firma que no cumplía con los requisitos de experiencia exigidos.

“ De haber analizado las muestras obtenidas en el presente estudio inicial, el Benemérito Cuerpo de Bomberos se habría percatado de que SGSV (...), única empresa que identificó como cumpliente y a la cual se le cursó la única invitación, no posee experiencia para entregar las ambulancias, objeto de la contratación ”, acusa el recurso de nulidad interpuesto por la empresa.

El documento se presentó el 16 de setiembre pasado, un día antes del cierre de recepción de ofertas en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Sin embargo, Bomberos no lo tramitó por “extemporáneo”, pues alegó que el plazo para solicitar aclaraciones había vencido el 11 de setiembre.

La Nación envió el 30 de octubre consultas al Cuerpo de Bomberos, por medio del Instituto Nacional de Seguros (INS), sobre el proceso y las razones para adjudicar el contrato a empresas sin experiencia en la venta de ambulancias en el país. Al cierre de edición, el INS había trasladado las preguntas a Bomberos y se esperaba una respuesta.

Ese mismo día, el diario consultó al vocero de prensa de SGSV, Antonio Alexandre García, cómo se enteró la empresa de la licitación y cuál era su experiencia en contrataciones ajenas a la venta de ambulancias. Al cierre de edición, aún no había respondido, aunque García indicó que enviaría sus respuestas el 2 de noviembre.

La empresa AutoStar, excluida junto con Cotisa del proceso por ¢6.500 millones, solicitó suspender la compra y declarar su nulidad por presuntos vicios de legalidad. (Alonso Tenorio)

Una contratación con un único oferente invitado

El expediente 2026XE-000002-0012800001 documenta la contratación urgente de 40 ambulancias básicas, en la que Bomberos invitó únicamente a un consorcio integrado por las brasileñas Servicios de Gestión en Seguridad Vial S. A. (SGSV) y Bem Estar .

AutoStar y Cotisa no fueron invitadas a presentar una oferta. Aunque ambas figuraron en el estudio de mercado, Bomberos las descartó bajo el argumento de que ofrecían entregar las ambulancias en 240 días, plazo que calificó de “excesivo” frente a los 100 días propuestos por SGSV.

El representante legal de esta última empresa es Igor Oliveira Roquim, quien también representó a un consorcio que reclamó al Ministerio de Justicia y Paz más de $1,3 millones adicionales en la ejecución de un contrato de venta de tobilleras electrónicas para monitorear a personas sentenciadas.

Bomberos justificó la urgencia de la contratación con una orden de la presidenta Laura Fernández para reforzar la atención prehospitalaria en al menos 25 estaciones, ante el aumento de accidentes de tránsito y laborales.

La institución recurrió al artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública, que permite agilizar compras ante riesgos para el interés público, la salud o la seguridad. La norma fija un plazo máximo de un mes y contempla considerar al menos tres proveedores elegidos por la Administración.

AutoStar cuestionó plazos de entrega

AutoStar cuestionó el estudio de mercado de Bomberos. Según la empresa, la institución le solicitó cotizaciones el 1.° de setiembre y fijó el día siguiente como plazo de respuesta, de acuerdo con el oficio CBCR-034821-2026-PCB-00169. Sin embargo, la invitación adjunta al expediente de Sicop registra un correo enviado el 26 de agosto.

Pese a esa diferencia, la compañía sostiene que tuvo solo un día para cotizar .

AutoStar también alegó que Bomberos no justificó técnicamente los plazos de entrega. Cuestionó que descartara a esa empresa y a Cotisa por ofrecer 240 días, mientras invitó a SGSV, que propuso entregar las ambulancias en 100 días.

La compañía señaló una incongruencia entre ese plazo y el establecido en el cartel definitivo, que exigía presentar una ambulancia modelo en 30 días naturales y entregar las restantes 10 días después de su aprobación. A criterio de AutoStar, los 40 días fijados tampoco se ajustaban a las condiciones reales del mercado.

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Falta de experiencia

El cartel exigía acreditar la fabricación de al menos 200 ambulancias para cinco clientes durante los dos años anteriores. Sin embargo, AutoStar sostuvo que SGSV solo demostró experiencia con dos entidades de Brasil, el Cuerpo Militar de Bomberos y la Secretaría de Estado de Salud, junto con el Fondo Estatal de Salud.

Por ello, alegó que la empresa no presentó la lista de clientes necesaria para cumplir con el pliego de condiciones .

AutoStar añadió que SGSV no registra ventas de ambulancias en Costa Rica y que sus contratos anteriores en el país corresponden a otros servicios, como tobilleras electrónicas, equipos para una estación de tráfico marítimo y detección de fugas de agua.

La Nación constató en Sicop que solo Bem Estar, integrante del consorcio, incluye entre sus actividades comerciales bienes y servicios relacionados con ambulancias. Sin embargo, no registra ventas de estos vehículos ni de ningún otro bien o servicio con instituciones públicas de Costa Rica.

El recurso cuestiona el estudio de mercado, los plazos de entrega y la experiencia acreditada por el consorcio brasileño invitado a suministrar las 40 ambulancias. (alonso tenorio)

Empresa pidió anular la contratación

Ante estos señalamientos, AutoStar pidió al Consejo Directivo de Bomberos suspender la compra de las ambulancias y declarar su nulidad absoluta por los presuntos vicios de legalidad .

También solicitó revisar el pliego de condiciones para ajustarlo a la normativa y a las condiciones del mercado, así como abrir el concurso a los proveedores identificados en el estudio inicial para garantizar la libre competencia.