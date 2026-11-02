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Economía

Tras instrucción de Laura Fernández, Bomberos hizo millonaria compra de ambulancias invitando a un único oferente extranjero y dejando por fuera a empresas locales

La instrucción presidencial del 31 de julio sirvió de fundamento para tramitar por vía urgente la adquisición de 40 vehículos por casi ¢6.500 millones.

Gabinete Ministros
Una instrucción de Laura Fernández sirvió de fundamento para que Bomberos comprara 40 ambulancias por vía urgente, en un proceso cuestionado por una empresa excluida. En la imagen, aparece con Gabriela Chacón, presidenta del INS y de Bomberos. José Cordero
Arianna Villalobos Solís

La presidenta de la República, Laura Fernández, instruyó al Cuerpo de Bomberos de Costa Rica a fortalecer los servicios de atención prehospitalaria en al menos 25 estaciones del país, una orden que la institución utilizó para hacer una millonaria compra invitando a un único oferente brasileño y dejando por fuera a empresas locales con experiencia en el mercado.

Bomberos tramitó forma urgente la compra de 40 ambulancias básicas por $13,8 millones, casi ¢6.500 millones.

La instrucción de Fernández quedó consignada en un acuerdo del 31 de julio del 2026, citado en un informe de recomendación de la Unidad de Proveeduría de Bomberos y enviado el 25 de setiembre a Héctor Chaves León, director de la institución.