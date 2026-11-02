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Economía

Bomberos adjudicó a dedo 40 ambulancias por ¢6.500 millones a consorcio relacionado con el empresario brasileño de las tobilleras electrónicas

Bajo el argumento de que hubo una instrucción de Laura Fernández, Bomberos aplicó un procedimiento especial con un único oferente y dejó fuera a empresas costarricenses que sí tienen experiencia en el mercado de las ambulancias y que cobraban hasta ¢1.058 millones menos

El cuerpo de emergencias eligió a un consorcio brasileño que ofertó el precio más alto, pese a que dos empresas costarricenses con experiencia en la venta de ambulancias propusieron montos inferiores.
El cuerpo de emergencias eligió a un consorcio brasileño que ofertó el precio más alto, pese a que dos empresas costarricenses con experiencia en la venta de ambulancias propusieron montos inferiores. alonso tenorio
Arianna Villalobos Solís

El Cuerpo de Bomberos adjudicó a dedo una compra de 40 ambulancias básicas por $13,8 millones (casi ¢6.500 millones) a un consorcio que nunca antes había vendido este tipo de equipos a instituciones de Costa Rica.

El grupo tiene entre sus encargados al empresario brasileño que le vende al Estado tobilleras electrónicas para sentenciados y que acaba de hacerle un reclamo de $1,3 millones al Ministerio de Justicia y Paz por ese contrato.

Bajo el argumento de que hubo una instrucción de la presidenta de la República, Laura Fernández, Bomberos aplicó un procedimiento especial de contratación que dejó fuera a empresas costarricenses que sí tienen experiencia en el mercado de las ambulancias y que cobraban hasta $2,3 millones menos (¢1.058 millones). La adjudicación fue hecha el 28 de setiembre.