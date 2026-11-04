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Política

TSE investiga origen del dinero de los financistas de Laura Fernández vinculados con la empresa brasileña de las ambulancias

Cristian Rodríguez y Hermmoth Rothe compraron bonos de campaña del PPSO. Ambos aparecen vinculados con la empresa brasileña que integra el consorcio al que Bomberos adjudicó, sin concurso público, un contrato millonario para suministrar 40 ambulancias

Laura Fernández ambulancias
El Cuerpo de Bomberos compró las ambulancias mediante un procedimiento de excepción bajo el argumento de que la presidenta Laura Fernández ordenó hacer una adquisición de emergencia. La Nación
Sebastián Sánchez

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó que abrió una investigación administrativa preliminar relacionada con dos financistas de la campaña de la presidenta Laura Fernández, los cuales están vinculados a la empresa brasileña que obtuvo a dedo un millonario contrato del Cuerpo de Bomberos para suministrar 40 ambulancias por ¢6.500 millones.

Se trata de Cristian Rodríguez Villalobos y Hermmoth Rothe Paniagua. El primero compró bonos de la campaña del PPSO valorados en ¢43 millones y el segundo por ¢9 millones.

Según el Tribunal, ya desarrolló “estudios de solvencia económica” a Rodríguez y Rothe con la intención de verificar el origen y trazabilidad de los recursos empleados para adquirir los certificados de cesión de la contribución estatal del PPSO para las elecciones nacionales de 2026.