AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Política

Representante y fiscal de la empresa brasileña que obtuvo a dedo un millonario contrato de ambulancias financiaron la campaña de Laura Fernández

Compradores de bonos de la campaña del PPSO aparecen en correos de la contratación de emergencia que Bomberos le hizo a la firma brasileña por ¢6.500 millones, sin efectuar un concurso público.

Financistas de campaña de Laura Fernández - Contratación a dedo de ambulancias.
Dos financistas de campaña de Laura Fernández aparecen vinculados a la empresa brasileña que el Cuerpo de Bomberos contrató a dedo por ¢6.500 millones para suministrar ambulancias. La Nación

Esteban Oviedo, Natalia Vargas y Natasha Cambronero

Un representante y el fiscal de la empresa brasileña que obtuvo a dedo un millonario contrato del Cuerpo de Bomberos para suministrar 40 ambulancias por ¢6.500 millones, financiaron la campaña de la presidenta Laura Fernández mediante la compra de bonos del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Se trata de Cristian Rodríguez Villalobos y Hermmoth Rothe Paniagua. El primero compró bonos de la campaña del PPSO valorados en ¢43 millones y el segundo por ¢9 millones, según consta en los registros que la agrupación entregó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Ambos aparecen vinculados con la firma brasileña SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas. Cristian Rodríguez figura en un documento de contratación pública como “representante legal” y en LinkedIn se presenta como director regional de ventas de SGSV para América Central. En tanto, Hermmoth Rothe aparece como fiscal de la sociedad desde el 2015. Además, los dos aparecen en correos electrónicos en la contratación de ambulancias.