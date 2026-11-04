Representante y fiscal de la empresa brasileña que obtuvo a dedo un millonario contrato de ambulancias financiaron la campaña de Laura Fernández

Un representante y el fiscal de la empresa brasileña que obtuvo a dedo un millonario contrato del Cuerpo de Bomberos para suministrar 40 ambulancias por ¢6.500 millones, financiaron la campaña de la presidenta Laura Fernández mediante la compra de bonos del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Se trata de Cristian Rodríguez Villalobos y Hermmoth Rothe Paniagua. El primero compró bonos de la campaña del PPSO valorados en ¢43 millones y el segundo por ¢9 millones, según consta en los registros que la agrupación entregó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Ambos aparecen vinculados con la firma brasileña SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas. Cristian Rodríguez figura en un documento de contratación pública como “representante legal” y en LinkedIn se presenta como director regional de ventas de SGSV para América Central. En tanto, Hermmoth Rothe aparece como fiscal de la sociedad desde el 2015. Además, los dos aparecen en correos electrónicos en la contratación de ambulancias.

Esta compañía forma parte del consorcio que el Cuerpo de Bomberos escogió sin hacer un concurso público para asumir un contrato de $13,8 millones. En el consorcio, también participa la empresa brasileña Bem Star.

Este grupo nunca había vendido equipos de rescate a instituciones públicas en Costa Rica. Pese a ello, Bomberos la invitó como único oferente con base en un estudio de mercado de cinco páginas, bajo el argumento de que la presidenta Laura Fernández ordenó hacer una adquisición de emergencia.

El 28 de setiembre, aplicando un procedimiento especial de contratación, la entidad pública dejó por fuera a dos empresas locales que sí tenían experiencia en la venta de ambulancias y que cobraban hasta $2,3 millones menos que el consorcio brasileño.

SGSV también forma parte del consorcio que desde noviembre del 2024 le vende tobilleras electrónicas para sentenciados al Ministerio de Justicia y que le hizo un reclamo de $1,3 millones adicionales al Estado por ese contrato. En este caso, la firma brasileña entró al negocio en consorcio con la empresa estatal Radiográfica Costarricense (Racsa) y la también brasileña Synergye.

En tanto, la expresidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Cuerpo de Bomberos, Mónica Araya, declaró a la Fiscalía haber sufrido presiones y amenazas del expresidente y actual ministro Rodrigo Chaves, en el 2024, para que le contratara a SGSV el sistema de marchamo digital, pero aseguró que no lo hizo debido al surgimiento de una alerta de la Oficialía de Cumplimiento del INS.

Fiscal de SGSV reconoce compra de bonos del PPSO

Consultado por La Nación, Hermmoth Rothe reconoció que adquirió bonos de la campaña de Laura Fernández porque lo consideró una buena inversión, con un rendimiento del 15%.

Cuando se le consultó con cuál persona del partido se comunicó para lograr la compra de los certificados, dijo no recordar quién era el encargado. Añadió que en el pasado había comprado bonos de otras campañas y otros partidos, pero no supo precisar cuáles. Dijo no recordarlo.

Sobre su participación en la empresa brasileña, reconoció que era asesor y dijo que no daría más detalles sobre su quehacer en la compañía porque es información privada. En cuanto a su posición de fiscal de la sociedad, dijo que aparece así en muchas sociedades anónimas porque asesora a muchas empresas.

Este medio también le envió un mensaje, un correo electrónico y llamó en dos ocasiones a Cristian Rodríguez Villalobos, pero no obtuvo una respuesta.

Nombres de financistas aparecen en correos con Bomberos

La participación de los financistas de campaña en el trámite de la contratación de ambulancias consta en el expediente de la contratación, de número 2026XE-000002-0012800001.

El 26 de agosto, un mes antes de la adjudicación, la funcionaria de Bomberos, Diana Campos Guillén, le escribió por correo electrónico a los representantes de las tres empresas invitadas a cotizar ambulancias para el estudio de mercado:

SGSV

Comercializadora Técnica Industrial del Oeste Cotisa S. A.

AutoStar Vehículos S. A.

En el caso de SGSV, el mensaje fue enviado a Cristian Rodríguez Villalobos. En el e-mail, Bomberos les informó a todos de que hubo cambios sustanciales en la ficha técnica de las ambulancias y de que el plazo máximo para enviar cotizaciones era el 2 de setiembre.

Correo interno de Cristian Rodríguez en el que avisa a otros colaboradores de SGSV de que recibió un correo de Bomberos. (Sistema Integrado de Compras Públicas/SICOP)

El 1.° de setiembre, Cristian Rodríguez envió un correo interno en el que advertía de que, ese mismo día, Bomberos había enviado una aclaración sobre las cotizaciones. El mensaje iba con copia a Igor Roquim, representante de la firma brasileña, y al otro financista de la campaña, Hermmoth Rothe, así como a otro representante de la empresa de nombre Nilson Oliveira Gomes.

Al día siguiente, el 2 de setiembre, Nilson Oliveira Gomez envió la cotización de las ambulancias a Bomberos con copia al representante la firma brasileña y a los dos compradores de bonos de campaña. Todos tienen correos con la terminación de la empresa: sgsvsa.com.

Hermmoth reconoció que el correo que aparece en las comunicaciones con Bomberos es el suyo, pero dijo que no recordaba por qué lo copiaron en los mensajes y que iba a revisarlo.

Financista se menciona en contratación del MOPT

El nombre de Cristian Rodríguez también se menciona en otra contratación de ¢576 millones que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) le hizo a SGSV. Él asistió junto a Nilson Oliveira Gomes como representante legal a una visita previa a la recepción de ofertas para un contrato de alquiler de equipo para la estación de tráfico marítimo.

La visita se efectuó el 3 de febrero del 2026 en la Capitanía de Puerto Moín, en Limón. La licitación estaba a cargo de la División Marítimo Portuaria del MOPT.

La cédula reportada en esa visita coincide con la cédula registrada en la compra de bonos del PPSO.

Cristian Rodríguez, comprador de bonos de la campaña de Laura Fernández, aparece en el trámite de esta contratación del MOPT a la firma brasileña SGSV. (Sistema Integrado de Compras Públicas/SICOP)

Empresa cambió versión

Según reportó La Nación este miércoles, Igor Oliveira Roquim, representante legal del consorcio de las ambulancias, modificó su versión sobre cómo se enteró del proceso de contratación urgente por $13,8 millones.

En un primer mensaje, enviado el 2 de noviembre, Oliveira dijo que se enteró a través de Sicop . Así lo dijo mediante el encargado de comunicación, Antonio Alexandre García.

No obstante, la versión cambió cuando se le repreguntó cómo pudo enterarse en el Sicop si en este sistema la contratación se publicó oficialmente el 10 de setiembre, pero Bomberos le había enviado correos a su compañía desde agosto para el estudio de mercado.

En ese caso, Antonio Alexandre García alegó que Oliveira “no está pendiente de esos temas” y que su primera explicación no fue precisa. Luego, sostuvo que Sicop no era fiable en cuanto a las fechas y que era preferible aclarar la cronología directamente con Bomberos.