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Economía

Consorcio que ganó contrato de ambulancias para Bomberos cambia de versión sobre cuándo supo del proceso

Empresario representante del consorcio adjudicatario dijo a ‘La Nación’ que conoció del negocio por Sicop, pero luego cambió su versión. Vocero atribuye la discrepancia a que las fechas de esa plataforma no son fiables

en la imagen un camión de bomberos y el logo de Sicop
Bomberos contactó desde agosto a tres empresas para un estudio de mercado, pero solo invitó al consorcio ganador a presentar una oferta formal. Tanto el representante legal del consorcio como el vocero oficial dieron versiones distintas sobre el primer acercamiento. Alonso Tenorio y Sicop
Arianna Villalobos Solís

Igor Oliveira Roquim, representante legal del consorcio al que el Cuerpo de Bomberos adjudicó a dedo un contrato para la compra de 40 ambulancias, modificó su versión de cómo se enteró del proceso de contratación urgente por $13,8 millones (casi ¢6.500 millones).

En un primer mensaje, enviado el 2 de noviembre, Oliveira afirmó que se enteró a través de Sicop. La respuesta se dio por medio de Antonio Alexandre García, vocero de Servicios de Gestión en Seguridad Vial S. A. (SGSV), que se adjudicó junto a la firma brasileña Bem Estar el contrato con Bomberos.

“(Nos enteramos) por medio de Sicop, que es la plataforma de compras públicas de Costa Rica, donde estamos siempre pendientes de constantes contrataciones del Estado costarricense.