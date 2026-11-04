Consorcio que ganó contrato de ambulancias para Bomberos cambia de versión sobre cuándo supo del proceso

Igor Oliveira Roquim, representante legal del consorcio al que el Cuerpo de Bomberos adjudicó a dedo un contrato para la compra de 40 ambulancias, modificó su versión de cómo se enteró del proceso de contratación urgente por $13,8 millones (casi ¢6.500 millones).

En un primer mensaje, enviado el 2 de noviembre, Oliveira afirmó que se enteró a través de Sicop . La respuesta se dio por medio de Antonio Alexandre García, vocero de Servicios de Gestión en Seguridad Vial S. A. (SGSV), que se adjudicó junto a la firma brasileña Bem Estar el contrato con Bomberos.

“(Nos enteramos) por medio de Sicop, que es la plataforma de compras públicas de Costa Rica, donde estamos siempre pendientes de constantes contrataciones del Estado costarricense.

“Decidimos participar por tener como parte de nuestra red de contactos comerciales en Brasil a una de las empresas con mayor experiencia en la adaptación y equipamiento de ambulancias en Latinoamérica, como Bem Star”, afirmó Oliveira.

Sin embargo, este diario le repreguntó cómo pudo enterarse del negocio a través de Sicop si, según consta en esa misma plataforma, Bomberos había contactado a tres empresas —entre ellas el consorcio— desde agosto para solicitarles propuestas como parte de un estudio de mercado. En tanto, la contratación se publicó oficialmente hasta el 10 de setiembre en Sicop .

Ante la consulta, García remitió el 3 de noviembre una nueva cronología en la que indicó que el primer acercamiento ocurrió el 7 de agosto, mediante un correo electrónico de la institución.

Ante la contradicción, La Nación consultó a qué obedecía el cambio en su versión de los hechos. García respondió que Oliveira “no está pendiente de esos temas” y que su primera explicación no fue precisa. Luego, sostuvo que Sicop no era fiable en cuanto a las fechas y que era preferible aclarar la cronología directamente con Bomberos.

“ Sicop no es tan fiable en las fechas, porque hay un estudio de mercado, hay correos que vienen de Bomberos...entonces es muy complicado (...). Yo no les puedo dar una contestación fehaciente, que les pueda garantizar que eso es así ”, explicó García vía telefónica este martes.

Además, añadió: “Lo que entendí es que la fecha de Sicop no necesariamente pega con las fechas de los correos electrónicos, las respuestas de correos, las reuniones... Me dijeron que es importante hablar con Bomberos para que aclaren las fechas reales, no las fechas que ponen ahí en Sicop . Yo no sé si la organización del Sicop es buena o mala”.

Según reveló La Nación, Bomberos publicó el procedimiento para comprar las 40 ambulancias el 10 de setiembre en Sicop, bajo el expediente 2026XE-000002-0012800001 . La institución recurrió a una contratación de emergencia.

La entidad justificó el procedimiento al señalar que respondía a una instrucción de la presidenta de la República, Laura Fernández, para reforzar la atención prehospitalaria en al menos 25 estaciones, ante el aumento de los accidentes de tránsito.

“Antes de que un procedimiento de urgencia se publique en Sicop, la Administración realiza un estudio de mercado. En esa etapa contacta por correo electrónico a posibles proveedores y les pide información sobre capacidad, plazos y precios. Esa etapa previa ocurre fuera de la plataforma, y la institución, como responsable del expediente, decide qué documentos incorpora”. — Antonio Alexandre García, vocero de SGSV

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/13NN9wWA-HhpixK43Il9ffOq2N5Ti-qD2/preview">Click para ver el PDF</a></p> Cronología de invitación y publicación del concurso de ambulancias

Bomberos contactó a tres empresas desde agosto para cotizar ambulancias, pero solo el consorcio ganador recibió invitación para presentar una oferta formal. (alonso tenorio)

Empresario se contradijo, pero defendió legalidad del negocio

De acuerdo con una primera versión, Oliveira Roquim aseguró que se enteró del negocio de las ambulancias por medio de Sicop.

“La adjudicación a nuestro consorcio fue mediante la figura legal de contratación de urgencia y se cumplieron puntualmente con todos los requerimientos legales”, afirmó.

Sin embargo, en la carpeta del estudio de mercado realizado por Bomberos consta un correo electrónico enviado por Diana María Campos Guillén, coordinadora del programa de compras de la Unidad de Servicios Generales, a los oferentes. En el mensaje se informa sobre un cambio en la ficha técnica de las ambulancias y se establece el 2 de setiembre, al mediodía, como plazo límite para recibir cotizaciones.

Ante esta información, La Nación consultó al empresario cómo pudo conocer el proceso por Sicop si ya existían comunicaciones previas a la publicación en esa plataforma.

Su vocero de prensa respondió que el equipo de trabajo, incluidos asesores legales cuyos nombres declinó revelar, le remitió una cronología según la cual Bomberos envió la primera invitación para participar en la compra el 7 de agosto. En principio, el requerimiento contemplaba 30 unidades.

Representante del consorcio adjudicatario de 40 ambulancias cambió su versión sobre el proceso y defendió la legalidad de un contrato por casi ¢6.500 millones. (Alonso Tenorio)

Según esa versión, el plazo inicial para responder vencía el 14 de agosto. Ese día, sin embargo, se les comunicó que la ficha técnica había cambiado y que la nueva fecha límite sería el 2 de setiembre.

“Posteriormente a esa fecha (14-08-2026) se nos hace de conocimiento que la ficha técnica del requerimiento sufrió cambios sustanciales y que el plazo límite para entregar el estudio de mercado actualizado sería el 02 de setiembre”, comentó Antonio Alexandre García, vocero de prensa.

La Nación consultó nuevamente al empresario, pues el correo sobre los cambios en los requisitos y el nuevo plazo tampoco coincide con esa segunda cronología. El mensaje fue enviado el 26 de agosto, no el 14. Al cierre de edición, estaba pendiente una aclaración sobre esta nueva discrepancia.

García indicó que Oliveira se encuentra fuera del país, donde supervisa el modelo de ambulancia que se enviará a Bomberos para su aprobación. Además, en las respuestas remitidas el 2 de noviembre, el empresario defendió la legalidad del procedimiento.