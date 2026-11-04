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Economía

Expresidenta del INS denunció amenazas y presiones de Rodrigo Chaves para contratar en el 2024 a la empresa brasileña de las ambulancias y las tobilleras electrónicas

Según declaró Mónica Araya a la Fiscalía, la amenaza del mandatario fue clara: adjudica o entrega el puesto. Agregó que se negó a otorgar el contrato del marchamo digital al consorcio de la firma brasileña debido a una advertencia de la Oficialia de Cumplimiento. Sostiene que además hubo llamadas a directivos del INS.

Mónica Araya, ex presidenta ejecutiva del INS, y Rodrigo Chaves, presidente de la República.
Mónica Araya, expresidenta ejecutiva del INS, declaró a la Fiscalía que recibió supuestas presiones de Rodrigo Chaves, expresidente de la República y actual ministro.
Natasha Cambronero

La expresidenta ejecutiva del INS, Mónica Araya Esquivel, denunció que a inicios del 2024, estando ella en el cargo, sufrió amenazas y presiones del entonces mandatario, Rodrigo Chaves Robles, para contratar a un consorcio donde figuraba la empresa brasileña que recientemente obtuvo un contrato a dedo para venderle ambulancias al Cuerpo de Bomberos y que desde hace dos años le suministra al Ministerio de Justicia tobilleras electrónicas para sentenciados.

Chaves pretendía, según relató Araya a la Fiscalía, que el Instituto Nacional de Seguros (INS) adjudicara la licitación del marchamo digital, por $7,3 millones, al consorcio E- PASS, integrado por las tres siguientes compañías:

SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A., de origen brasileño.