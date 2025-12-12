Política

Mónica Araya, expresidenta del INS, dice que Rodrigo Chaves le pidió adjudicar dos licitaciones por $17 millones pese a incumplimiento de requisitos

Expresidenta el INS contó choques por compra de camiones extintores para Bomberos y marchamo digital

Por Natasha Cambronero
Mónica Araya afirmó que Rodrigo Chaves le gritó y la insultó
Mónica Araya, expresidenta del INS, narró una serie de choques que tuvo con el mandatario Rodrigo Chaves en torno a dos millonarias licitaciones. Foto: (Archivo LN/Archivo LN)







Mónica ArayaINSRodrigo ChavesMarchamo digitalBomberos
