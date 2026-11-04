Bomberos explica por qué eligió a consorcio brasileño para comprar 40 ambulancias, pese a oferta más cara

El Cuerpo de Bomberos defendió la adjudicación de un contrato por $13,8 millones (casi ¢6.500 millones) para adquirir 40 ambulancias básicas a un consorcio integrado por dos empresas que carecen de experiencia en la venta de estos vehículos en Costa Rica y cuya oferta fue la más costosa frente a las presentadas por dos compañías nacionales.

Ante consultas de La Nación, la institución justificó la decisión al señalar que una de las compañías que conforman el consorcio adjudicatario, Bem Estar, acreditó la fabricación y venta de 230 unidades a cinco entidades gubernamentales de Brasil durante el 2025 y principios del 2026.

“En este caso, la experiencia aportada pertenece a la empresa de origen brasileño Bem Estar Hospitalar Comercio de Equipamentos Hospitalar e Materiais para Saude Ltda, tal como se delimitó en el respectivo acuerdo consorcial”, detalló Bomberos.

“Dicha documentación fue debidamente aportada por el consorcio, mediante la cual efectivamente demostraron la venta por parte del fabricante, de 230 unidades de ambulancia en el año 2025 e inicios del 2026, a 5 diferentes entidades gubernamentales brasileñas”, agregó.

Pese a este señalamiento, ninguna de las dos empresas del consorcio registra experiencia en la venta de ambulancias en Costa Rica . Bem Estar no había participado en contrataciones públicas en el país, mientras que Servicios de Gestión en Seguridad Vial S. A. (SGSV) tampoco registra ventas de estos vehículos, según consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

Bomberos, además, descartó a AutoStar y Cotisa S. A., incluidas en un estudio de mercado previo y con experiencia local en venta de ambulancias. Una de las ofertas era hasta $2,3 millones (¢1.058 millones) más barata, pero Bomberos las excluyó porque ofrecían entregar los vehículos en 240 días, frente a los 100 días propuestos por SGSV.

Entre los representantes del consorcio figura el empresario Igor Oliveira Roquim, quien también representa al Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica. Esta agrupación ejecuta desde noviembre del 2024 un contrato con el Ministerio de Justicia para suministrar tobilleras electrónicas destinadas al monitoreo de personas.

Bomberos adjudicó el contrato mediante un procedimiento de emergencia donde solo invitó al consorcio brasileño, sin realizar una licitación pública.

Según la institución, el proceso respondió a una orden de la presidenta Laura Fernández de reforzar la atención prehospitalaria ante el aumento de accidentes de tránsito.

“Es importante indicar que, la experiencia no se limitaba a la venta de ambulancias en Costa Rica, por lo tanto, la verificación se realizó con base en la información de venta de este tipo de vehículos en otros países”. — Bomberos de Costa Rica

Empresa solo registra experiencia en Brasil

Para respaldar la idoneidad técnica del contratista, Bomberos destacó que Bem Estar formalizó al menos seis contratos con distintas entidades estatales de Brasil entre el 2025 y el 2026. Esto demostró, según Bomberos, su capacidad operativa, solvencia para suministrar los vehículos y cumplimiento de estándares institucionales exigentes.

Entre los documentos aportados figuran contratos con entidades del sector salud y cuerpos de primera respuesta de varios estados brasileños.

Destaca el suministro a la Secretaría de Salud de Paraná, por medio de su fondo estatal, que incluyó pedidos de 100 y 50 ambulancias entre el 2025 y el 2026. También se consideró un acuerdo para entregar 60 unidades al Cuerpo de Bomberos Militar de Río de Janeiro durante el 2026.

El consorcio adjudicatario acreditó la experiencia exigida mediante ventas realizadas por una sola de sus integrantes en Brasil. Bomberos también defendió su selección por ofrecer un menor plazo de entrega. (alonso tenorio)

Bomberos defiende plazos de entrega

Según un informe técnico de la Proveeduría de Bomberos, el plazo de entrega fue el factor que diferenció a SGSV de las otras dos empresas valoradas. Mientras AutoStar y Cotisa S. A. ofrecieron suministrar las ambulancias en 240 días naturales, el consorcio adjudicatario propuso hacerlo en 100, una vez aprobado el modelo.

Bomberos calificó de “excesivo” el plazo de ocho meses ofrecido por AutoStar y Cotisa. Sin embargo, la vigencia del contrato adjudicado a SGSV y registrada en Sicop es de siete meses, apenas uno menos que el periodo propuesto por las empresas excluidas.

Ante consultas de La Nación sobre esta diferencia, Bomberos defendió que la comparación debía hacerse con los plazos de entrega y no con la vigencia contractual.

La institución explicó que ese periodo abarca todas las actividades relacionadas con el contrato, incluidas las exoneraciones y posibles modificaciones. En cambio, el plazo de entrega determina cuándo deben recibirse los vehículos.

Según Bomberos, el consorcio aceptó entregar las 40 ambulancias en 130 días naturales: 30 para aprobar una unidad modelo y otros 100 para suministrar el resto.