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Economía

Bomberos explica por qué eligió a consorcio brasileño para comprar 40 ambulancias, pese a oferta más cara

Bomberos sostuvo que la experiencia en Costa Rica no era un requisito esencial y que bastaba con acreditar contratos en otros países. Dos empresas descartadas sí registraban ventas locales

Bomberos defiende adjudicación de compra de 40 ambulancias a un consorcio sin ventas en Costa Rica y con la oferta más cara.
Bomberos defiende adjudicación de compra de 40 ambulancias a un consorcio sin ventas en Costa Rica y con la oferta más cara. Rafael Pacheco Granados
Arianna Villalobos Solís

El Cuerpo de Bomberos defendió la adjudicación de un contrato por $13,8 millones (casi ¢6.500 millones) para adquirir 40 ambulancias básicas a un consorcio integrado por dos empresas que carecen de experiencia en la venta de estos vehículos en Costa Rica y cuya oferta fue la más costosa frente a las presentadas por dos compañías nacionales.

Ante consultas de La Nación, la institución justificó la decisión al señalar que una de las compañías que conforman el consorcio adjudicatario, Bem Estar, acreditó la fabricación y venta de 230 unidades a cinco entidades gubernamentales de Brasil durante el 2025 y principios del 2026.

“En este caso, la experiencia aportada pertenece a la empresa de origen brasileño Bem Estar Hospitalar Comercio de Equipamentos Hospitalar e Materiais para Saude Ltda, tal como se delimitó en el respectivo acuerdo consorcial”, detalló Bomberos.