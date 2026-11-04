Fiscalía abre investigación por compra a dedo de 40 ambulancias a consorcio brasileño. Este es el presunto delito

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) abrió una investigación sobre la decisión del Cuerpo de Bomberos de comprar a dedo 40 ambulancias a un consorcio brasileño, excluyendo a empresas locales que ofrecían precios menores.

La causa se abrió de oficio el 2 de noviembre por el presunto delito de influencia contra la Hacienda pública. Se tramita bajo el expediente 26-000440-1218-PE.

Bajo el argumento de que la presidenta Laura Fernández ordenó una adquisición de emergencia, el Cuerpo de Bomberos adjudicó la compra de ¢6.500 millones al consorcio integrado por las empresas SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas y Bem Star, sin invitar a ninguna otra empresa. La entidad pública excluyó a empresas locales que, en un estudio de mercado, habían ofrecido cobrar hasta $2,3 millones menos.

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