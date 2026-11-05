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Política

Empresario que se presenta como asesor de EBI, compañía que pretende construir el relleno sanitario de Turrúcares, fue financista y coordinador de la campaña de Laura Fernández

Juan Carlos Obando le hizo una donación al PPSO al principio de la campaña y asumió un cargo en la estructura electoral.

Juan Carlos Obando fue financista de la campaña de la presidenta Laura Fernández y asesor de la empresa EBI.
Juan Carlos Obando fue financista del PPSO y coordinador de la campaña de la presidenta Laura Fernández. La Nación

Sebastián Sánchez y Esteban Oviedo

Juan Carlos Obando, empresario que se presenta como asesor de EBI, la empresa que pretende construir el relleno sanitario de Turrúcares, en Alajuela, ejerció el rol de coordinador de transportes de la campaña de la presidenta de la República, Laura Fernández, y aportó dinero al Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Recientemente, la noche de este miércoles 4 de noviembre, el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, defendió el desarrollo del relleno sanitario ante los vecinos de Turrúcares y les condicionó una posible inversión comunal a que la obra se desarrolle.

En documentos en poder de La Nación, Obando dice que es asesor empresarial de EBI de Costa Rica y, además, que fue coordinador de Transportes de la campaña electoral del PPSO, en donde tuvo bajo su responsabilidad el eje estratégico de movilización.