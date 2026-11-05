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Política

Rodrigo Chaves se enfrenta a vecinos opositores de relleno sanitario en Turrúcares y manda a sentar a regidora: ‘La mantequilla abunda por esta zona’

Rodrigo Chaves condicionó una inversión de ¢6.000 millones a la apertura del relleno sanitario de EBI en Turrúcares y enfrentó a vecinos opositores

Chaves
El ministro Rodrigo Chaves se enfrentó este miércoles a los vecinos que se oponen al relleno sanitario en Turrúcares, Alajuela. Transmisión de Casa Presidencial
Sebastián Sánchez

El ministro Rodrigo Chaves convirtió un conversatorio con vecinos de Turrúcares en un enfrentamiento con quienes rechazan el relleno sanitario de EBI. Durante la actividad, descalificó a opositores, arremetió contra representantes municipales y mandó a sentar a una regidora alajuelense.

En un conversatorio organizado la noche del miércoles por Casa Presidencial, Chaves defendió la apertura de un relleno sanitario de la empresa EBI en Turrúcares, Alajuela, y condicionó una inversión de casi ¢6.000 millones para la comunidad a que el proyecto, denominado Parque de Tecnología Ambiental (PTA), entre en funcionamiento.

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