Rodrigo Chaves defiende relleno sanitario de EBI en Turrúcares y les condiciona a los vecinos una eventual inversión comunal: ‘La oferta se vence pronto’

El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, defendió la apertura de un relleno sanitario de la empresa EBI en el distrito alajuelense de Turrúcares y condicionó la inversión para la comunidad a que el proyecto entre en funcionamiento.

En un conversatorio organizado la noche del miércoles por la Casa Presidencial, el ministro les dijo a los vecinos que si aceptan el relleno, denominado Parque de Tecnología Ambiental (PTA), recibirían una inversión de casi ¢6.000 millones.

El ministro puso una condición infranqueable: el Concejo Municipal de Alajuela debe eliminar, antes del 2 de diciembre, un proceso de lesividad que busca revertir los permisos otorgados para la apertura del relleno en la zona.

Este proceso impide que la empresa canadiense EBI, la beneficiaria de los permisos suspendidos, inicie el desarrollo.

Según reportó el Semanario Universidad, EBI interpuso un arbitraje internacional contra el Estado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) luego de que la Municipalidad de Alajuela buscara que no se construya el relleno en Turrúcares.

Según el ministro, la empresa pide una indemnización de $154 millones (unos ¢70.000 millones) mientras que los costos de la defensa ascienden a $4 millones (unos ¢2.000 millones).

Los vecinos de Siquiares se muestran en contra del relleno sanitario de Turrúcares y colocaron diferentes rótulos (en 2024). Ellos piden que los residuos sólidos vayan a otro lado. (Cortesía)

Chaves les prometió a los vecinos construir centros de cuido para niños y adultos, mejorar las rutas nacionales 721 y 136, levantar dos puentes y construir un colegio técnico profesional a cambio de permitir el relleno en Turrúcares. También ofreció desarrollar espacios comunitarios y deportivos, aunque indicó que podría incluir otras obras.

Según reportó La Nación en el 2011, se le otorgaron cuatro usos de suelo a la empresa EBI, pero en el 2016 se presentó un proceso de lesividad para revocar esos usos de suelo, apoyándose en el plan regulador. A inicios del 2024, se presentó otro proceso de lesividad.

El terreno donde se ubicaría el relleno sanitario está en Bajo Pita, en San Miguel de Turrúcares, Alajuela.

Según explicó el regidor Bernald Soto, del Partido Aquí Costa Rica Manda, el municipio ha presentado tres procesos de lesividad: en el primero se falló en contra de las pretensiones del ayuntamiento, mientras que el segundo y el tercero se unieron en una solo, pero se encuentra en estudio.

“Si esto no se habilita en un año, año y medio, el cantón central (de Alajuela) va a estar nadando en basura”, les advirtió Chaves.

Este rótulo puede verse en una casa en Turrúcares, Alajuela, cerca de donde se planeó el relleno sanitario Bajo Pita. Ellos piden que los residuos sólidos vayan a otro lado. Foto del 2024. (Cortesía)

‘Ya hicimos la oferta’: la tensión como invitada

Chaves dio por finalizada la sesión vecinal cuando el presidente municipal de Alajuela, Jorge Arturo Campos, comenzó a preguntarle al público si estaba de acuerdo o no con el relleno sanitario y la respuesta fue negativa.

El ministro había invitado a Campos a sentarse en la mesa principal, ante la ausencia del alcalde alajuelense, Roberto Thompson.

Ante ese escenario, el ministro dijo que su “oferta” vence el 2 de diciembre, cuando Hacienda debe desembolsar el dinero para la defensa del litigio.

Por su parte, Campos fue claro con los vecinos: “Aquí lo que se está ofreciendo es algo muy bueno para la comunidad, pero es a cambio del basurero. Téngalo claro... a cambio del parque industrial, gracias por la corrección (corrigió luego de una persona cercana en el podio se lo pidiera)”, dijo el jerarca municipal.

Chaves rechazó someter la decisión sobre el relleno al público presente y señaló que lo debe decidir el Concejo Municipal.

“Ya hicimos la oferta. La municipalidad va a tener que tomar la decisión de hombres y mujeres valientes. Yo vine aquí a ofrecer (...) Esta es una oferta que se vence pronto: porque en el momento que el ministro de Hacienda (él) tenga que depositar ¢2.000 millones para ir a defender un litigio internacional producto de chorizo, estupidez o lo que sea, en ese momento la oferta se retira de la mesa.

“Ya saben, en el momento que el Ministerio de Hacienda tenga que girar ¢2000 millones... antes del 2 de diciembre que ya empieza la convocatoria (del litigio); o sea, esto (la oferta) dura 15 días, 22 días”, dijo Chaves, quien durante el evento giró órdenes a los otros ministros y les exigió plazos, como si estuviese en el papel de un presidente.

Patricia Guillén, regidora alajuelense, fue blanco de críticas del ministro Chaves. Ella mostró una pancarta que dice: "Turrúcares no se vende. No al basurero". (Transmisión de Casa Presidencial/Captura de pantalla)

El intercambio del ministro estuvo marcado por la tensión con opositores al relleno. En particular, Chaves señaló una y otra vez a la regidora Patricia Guillén, del partido local Despertar Alajuelense.

Una y otra vez la tachó de “comunista”, así como de supuestas cercanías con el Partido Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA).

La respuesta de Guillén fue mostrar una pancarta que decía: “Turrúcares no se vende. No al basurero”; durante el evento lanzó respuestas a los ataques, aunque estos fueron inaudibles en la transmisión.

En Costa Rica hay siete rellenos sanitarios, sin embargo, según el ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, dos se encuentran en cierre técnico: uno ubicado en La Carpio y otro en Aserrí. Los dos son de EBI, empresa que posee un tercero ubicado en Limón.