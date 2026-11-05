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Política

Rodrigo Chaves defiende relleno sanitario de EBI en Turrúcares y les condiciona a los vecinos una eventual inversión comunal: ‘La oferta se vence pronto’

El ministro Chaves da menos de un mes a Alajuela para retirar el proceso judicial contra el relleno sanitario promovido por la empresa canadiense EBI.

22/06/2026, San José, Casa Presidencial, conferencia de prensa de la presidenta Laura Fernández junto al ministro de Hacienda Rodrigo Chaves.
El ministro Rodrigo Chaves defendió el relleno sanitario de EBI en Turrúcares y condicionó una inversión de ¢6.000 millones a que la Municipalidad permita el proyecto. Jose Cordero
Sebastián Sánchez

El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, defendió la apertura de un relleno sanitario de la empresa EBI en el distrito alajuelense de Turrúcares y condicionó la inversión para la comunidad a que el proyecto entre en funcionamiento.

En un conversatorio organizado la noche del miércoles por la Casa Presidencial, el ministro les dijo a los vecinos que si aceptan el relleno, denominado Parque de Tecnología Ambiental (PTA), recibirían una inversión de casi ¢6.000 millones.

El ministro puso una condición infranqueable: el Concejo Municipal de Alajuela debe eliminar, antes del 2 de diciembre, un proceso de lesividad que busca revertir los permisos otorgados para la apertura del relleno en la zona.