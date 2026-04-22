Ministra de Salud confirma que relleno de La Carpio ya no recibe residuos; advierte ‘efecto dominó’ que cargaría a las costas

La vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, aseguró que relleno sanitario de La Carpio transfiere la mayor parte de sus residuos a centros fuera del GAM.

La ministra de Salud, Mary Munive, reveló que el relleno sanitario de La Uruca, ubicado en La Carpio, San José, ya no recibe material de desecho y la mayor parte se traslada fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

“La Carpio, que tenemos que sentarnos y es una discusión, ya en este momento... como relleno sanitario ellos no están recibiendo. Todo lo que están haciendo es metiendo hojita por hojita de basurita y haciendo uso de la estación de trasferencia para llevárselo a Limón y Montes de Oro, Puntarenas. Vea lo que ha bajado la vida útil de esos dos lugares”, dijo Munive durante una conferencia de prensa realizada esta mañana de martes.

La jerarca advirtió sobre la crisis que podría enfrentar el país por un “efecto dominó”: cuando se agota la vida útil de un relleno sanitario, los residuos se trasladan a otros, que a su vez ven reducida rápidamente su capacidad operativa.

Vida útil de los rellenos sanitarios del país, según Ministerio de Salud. (Ministerio de Salud/Captura)

Munive explicó que en la Asamblea Legislativa se tramitan algunas iniciativas para paliar la crisis de residuos sólidos, espera que puedan ser aprobadas por el próximo Congreso.

Relleno Sanitario El Huazo, en Aserrí, también está llegando al final de su vida útil. (Albert Marín.)

En diciembre anterior, Munive advirtió que la GAM se quedaría sin rellenos en nueve meses, debido a que el relleno de El Huazo se le redujo su vida útil a un tercio.

Esto se debe, según la ministra, a que la GAM es la mayor generadora de residuos sólidos y solo tiene en operación dos rellenos: Aczarri (El Huazo) y Uruka (La Carpio), aunque este último con cierre técnico.