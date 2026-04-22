El País

Ministra de Salud confirma que relleno de La Carpio ya no recibe residuos; advierte ‘efecto dominó’ que cargaría a las costas

Relleno ubicado en Aserrí le quedan poco más de 10 meses de vida útil, según Salud

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
La vicepresidenta Mary Munive asistió a la homilía del 2 de agosto, en Cartago.
La vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, aseguró que relleno sanitario de La Carpio transfiere la mayor parte de sus residuos a centros fuera del GAM. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
relleno sanitarioLa UrukaLa CarpioMinisterio de SaludMary Munive
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.