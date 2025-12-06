Mary Munive, ministra de Salud, estima que la GAM se quedará sin rellenos sanitarios en nueve meses

El relleno sanitario El Huazo, entre Desamparados y Aserrí, es el que mayor cantidad de residuos sólidos recibe, y se ha visto presionado ante el fin de la vida útil del de La Carpio.

Mary Munive, ministra de Salud, estimó que la Gran Área Metropolitana (GAM) se quedará sin rellenos sanitarios en nueve meses, debido a que se aproxima el cumplimiento de la vida útil de los recintos actuales.

La jerarca hizo la advertencia después de conocerse que la vida útil del Parque de Tecnología Ambiental (PTA) Aczarri, ubicado en El Huazo, entre Aserrí y Desamparados (popularmente conocido como el relleno sanitario El Huazo), se redujo a un tercio.

En mayo pasado, el Ministerio de Salud había pronosticado 3,2 años más de operación, pero ahora las estimaciones bajaron a 10 meses y se proyecta su cierre para setiembre de 2026.

¿Qué sucedió para esta reducción tan dramática? La ministra de Salud, Mary Munive Angermüller, recalcó que esto se debe a que la GAM, la mayor generadora de residuos sólidos, solo tiene en operación dos PTA: Aczarri y Uruka, en La Carpio. No obstante, este último ya está cerca de su cierre técnico y solo dispone de cuatro meses para recibir residuos, lo que provocó que El Huazo recibiera gran parte de los residuos que La Carpio ya no podía manejar.

“La desviación de residuos y la generación de más residuos hizo que en poco tiempo se redujera tanto. Si seguimos a este paso, para setiembre del año entrante ya no vamos a tener rellenos sanitarios en la GAM y habrá un efecto dominó de trasladar residuos a otras áreas del país y saturarlos”, manifestó Munive.

El Ministerio indicó que la reducción acelerada de la vida útil de estos sitios ha obligado, en algunos casos, a trasladar residuos a largas distancias, incluso más de 300 kilómetros hasta Limón.

Mary Munive, ministra de Salud. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Así está la vida útil de los rellenos sanitarios

Costa Rica cuenta con siete rellenos sanitarios, cuya vida útil se agota a diferentes ritmos.

PTA Uruka, en La Carpio. Recibe 475,2 toneladas en promedio al día. Su vida útil es de cuatro meses y, si se continúa en este ritmo, cerraría entre marzo y abril de 2026.

Relleno Sanitario (RS) Los Laureles, Pococí. Recibe, en promedio, 129,4 toneladas al día y, de continuar con este ritmo, tiene una vida útil de 11 meses. Estas proyecciones llevarían a un cierre en noviembre de 2026. En mayo, se dijo que la vida útil era de 2,8 años más.

PTA Tecnoambiente, Montes de Oro. Recibe 1.492,51 toneladas diarias, en promedio. Su vida útil es de 8,1 años. Su cierre estaría previsto para 2034.

PTA Aczarri, en El Huazo, entre Aserrí y Desamparados. En promedio, le ingresan 2.300 toneladas al día, lo que le da una vida útil de 10,8 meses y cerraría en setiembre de 2026.

RS San Luis de Florencia, San Carlos. Recibe 120,74 toneladas diarias en promedio, lo que le permite una vida útil de 2,7 años. En mayo pasado, se establecía una vida útil de ocho años. Con las nuevas estimaciones cerraría en 2028, sin contar una posible ampliación programada.

PTA Santa Cruz, Guanacaste. Recibe en promedio 2.700 toneladas diarias. Este ritmo le permite una vida útil de 17 años y cerraría en 2043. En mayo era de 20 años.

PTA El Tomatal, Limón. Recibe 200 toneladas diarias en promedio, 78 más de las que recibía a diario en mayo. Su vida útil a este ritmo es de 15,32 años. Hace seis meses, era de 27,6 años. La fecha de cierre podría variar si se aprueba una ampliación del terreno.

Reciclaje, compostaje y nuevas tecnologías

Munive aseveró que las personas y las comunidades deben reforzar sus prácticas de reciclaje y el compostaje, lo cual podría bajar el volumen de la basura, pero esta no puede ser la única medida.

“El reciclaje y el compostaje permitirán bajar la presión a los rellenos sanitarios mientras salen las nuevas tecnologías”, comentó la jerarca.

La tecnología de la que habló Munive es una planta de biodigestión para los residuos orgánicos y ordinarios, lo que permitiría bajar el volumen de la basura orgánica.

“Necesitamos que aprueben el proyecto de ley para que por lo menos 800 toneladas de la GAM puedan ser transformadas en electricidad”, destacó.

También, solicitó que los gobiernos locales busquen nuevas tecnologías para gestionar sus desechos.