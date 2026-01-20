Alcalde de San José alerta que tasas por disposición de basura podrían casi triplicarse: estas serían las razones

Alcalde de San José, Diego Miranda, advierte de posibles aumentos en las tasas de disposición final de residuos sólidos.

El alcalde de San José, Diego Miranda, advirtió sobre posibles aumentos en las tasas por la disposición final de residuos sólidos en ese cantón, según declaró en una entrevista con el medio Columbia.

Miranda explicó que la empresa EBI administra los rellenos sanitarios de La Carpio (ubicado en San José) y El Huazo (entre Aserrí y Desamparados); sin embargo, el primero de ellos está en un cierre técnico, mientras el segundo está próximo a estar en la misma situación, según dijo.

“A nosotros, San José, que somos la municipalidad que más residuos produce, se nos vence el contrato este año. Estamos viendo a ver cuánto lo podemos prorrogar, pero se nos vence a mitad de este año. Una vez vencido ese contrato, no tenemos dónde de depositar las más de 300 toneladas que producimos al día y tampoco tenemos la capacidad de trasladarle un relleno cercano”, dijo Miranda a ese medio.

Agregó que las dos empresas que actualmente brindan el servicio lo ofrecen fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM): “Esto implica costos de traslado y aumento en las tasas de la disposición final (...) Es decir, nos están aumentando estando a tres, el próximo contrato, imagínese lo que va a implicar eso en términos de la crisis de residuos", advirtió el alcalde josefino.

Miranda explicó que actualmente pagan ₡13.500 por cada tonelada métrica, pero con el nuevo contrato pasarían a pagar ₡35.000.

Se remitieron consultas a la Municipalidad de San José y estamos a la espera de la respuesta.

Cierre de rellenos

En diciembre anterior, la ministra de Salud, Mary Munive, advirtió que la GAM se quedaría sin rellenos en nueve meses, esto debido a que el relleno de El Huazo se le redujo su vida útil a un tercio.

Esto se debe, según la Ministra, a que la GAM es la mayor generadora de residuos sólidos y solo tiene en operación dos rellenos: Aczarri (El Huazo) y Uruka (La Carpio), aunque este último con cierre técnico.

El Ministerio indicó que la reducción acelerada de la vida útil de estos sitios ha obligado, en algunos casos, a trasladar residuos a largas distancias, incluso más de 300 kilómetros hasta Limón.