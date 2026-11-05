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Editorial

Editorial: De las ambulancias a los bonos de campaña: una contratación que exige respuestas

La cuestionada contratación de 40 ambulancias aduciendo una ‘urgencia’ que no era tal plantea interrogantes sobre el procedimiento utilizado y las razones para descartar ofertas nacionales más económicas

Ambulancias Bomberos
Así serían las 40 ambulancias que el Cuerpo de Bomberos pretende comprar a un consorcio brasileño por ¢6.500 millones. Expediente del Sicop
La Nación

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica utilizó una dudosa contratación de urgencia para saltarse disposiciones de la Ley General de Contratación Pública y adjudicar, de manera directa, la compra de 40 ambulancias. Con esta excusa, la entidad invitó a participar a un único oferente –una alianza de dos empresas brasileñas–, a la que pagará $13,8 millones (alrededor de ¢6.500 millones al tipo de cambio actual).

El monto excede las propuestas de dos empresas nacionales que intentaron participar, pero fueron descartadas; incluso, una de ellas ofreció un precio inferior en $2,3 millones al monto finalmente aceptado. Además, los beneficiados carecen de experiencia en el mercado nacional de ambulancias, mientras los oferentes descartados sí la tienen.

SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A., parte del consorcio ganador, ha participado en el pasado en contrataciones públicas para nada relacionadas con ambulancias. Su papel parece haber sido, esencialmente, de intermediaria.