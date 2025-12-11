Mónica Araya: Rodrigo Chaves prohibió despedir al director de Bomberos, Héctor Chaves, pese a investigaciones en su contra

La expresidenta del INS, Mónica Araya, reveló que Rodrigo Chaves le exigió no tocar al director de Bomberos, Héctor Chaves, bajo ninguna circunstancia, a pesar de todas las denuncias penales que ha tenido en su contra.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, habría exigido a la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya, no despedir bajo ningún motivo al director del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves, pese a que ella le había solicitado la renuncia cuando era investigado por un vuelo de avioneta.

En declaraciones ante la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, la exjerarca recordó, en octubre de 2022, surgió una fuerte discusión en el Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos, como solía ocurrir cuando se trataba alguna denuncia penal o sanción de la Contraloría General de la República en contra de Héctor Chaves.

Araya recordó que, según consta en videos, cuando se pidió la renuncia a Héctor Chaves, ella recibió una llamada telefónica.

Esa llamada era del presidente de la República, para decirle, literalmente: “Está prohibido destituir a Héctor Chaves”. La exjerarca también señaló que el mandatario le había dicho, en esa llamada, que ella estaba cometiendo un grave error.

Ella había pedido la renuncia al director después de que varias oficinas del Cuerpo de Bomberos fueran allanadas por la Fiscalía, como parte de una investigación contra Héctor Chaves por haber autorizado un viaje privado en avioneta con fondos de la entidad.

Mónica Araya puntualizó que la ley no permite al Consejo de Bomberos destituir al director de esa institución y que, para hacerlo, habría que hacer una reforma regulatoria.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción allanó, en aquel momento, las oficinas de Bomberos, junto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como el hangar de una empresa de transporte aéreo.

El vuelo que Chaves habría autorizado se dio el 9 de octubre de 2020, entre Pérez Zeledón y el aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, para una funcionaria del Cuerpo de Bomberos que había viajado a San José para ir a realizar un trámite de visa en la Embajada de Estados Unidos.

La revelación sobre la llamada de Rodrigo Chaves la hizo la expresidenta ejecutiva del INS al ser consultada por el diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien insistió en conocer si el mandatario le dio argumentos para evitar que el director de Bomberos dejara el puesto, de forma obligada.

Ante la pregunta de Nicolás, Mónica Araya dijo que el presidente no le dijo por qué no se podía destituir a Héctor Chaves y recordó que simplemente el mandatario le dijo que “no había que tocar” al director de Bomberos.

Consultada por La Nación, afuera de la comisión, Araya indicó que el presidente nunca le aclaró los motivos.

Dijo que hubo advertencias presidenciales “siempre que estábamos teniendo roces, don Héctor y yo, por temas conocidos, como la fundación, el uso de vehículos, la caja chica y los funcionarios que se querían destituir”.

Héctor Chaves León es director de Bomberos desde el 2003. Araya agregó que sigue ahí presente, en ese cargo, a pesar de las circunstancias que ha habido, constantemente, por denuncias de todo tipo y ella ya no.