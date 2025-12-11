Política

Mónica Araya: Rodrigo Chaves prohibió despedir al director de Bomberos, Héctor Chaves, pese a investigaciones en su contra

La expresidenta ejecutiva del INS Mónica Araya dio a conocer que el presidente Rodrigo Chaves la llamó y le dijo que no se debía tocar al director de Bomberos, Héctor Chaves

Por Aarón Sequeira
En la imagen se observa a Mónica Araya, expresidenta del INS (izquierda), y Héctor Chaves, director de Bomberos (derecha). Fotos: José Cordero y Bomberos de Costa Rica.
La expresidenta del INS, Mónica Araya, reveló que Rodrigo Chaves le exigió no tocar al director de Bomberos, Héctor Chaves, bajo ninguna circunstancia, a pesar de todas las denuncias penales que ha tenido en su contra. (José Cordero y Bomberos de Costa Rica/La Nación)







