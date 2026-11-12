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Economía

Derecho de respuesta: SGSV rechaza haber sido contratada ‘a dedo’

Esta publicación se realiza en atención al derecho de rectificación y respuesta

en la imagen un camión de bomberos y el logo de Sicop
Imagen ilustrativa. Alonso Tenorio y Sicop
Igor de Oliveira Roquim, Presidente, con facultades de apoderado generalísimo SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A.