Derecho de respuesta: SGSV rechaza haber sido contratada ‘a dedo’

Rectificación y respuesta de SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A. a la nota “Consorcio que ganó contrato de ambulancias para Bomberos cambia de versión sobre cuándo supo del proceso”, publicada por La Nación el 4 de noviembre de 2026.

Sobre la afirmación que decía: “al que el Cuerpo de Bomberos adjudicó a dedo un contrato”, señalamos que SGSV rechaza categóricamente haber cometido irregularidad alguna. No promovió, no escogió ni influyó en el procedimiento de contratación: participó por invitación de la Administración, en igualdad de condiciones con las demás empresas consultadas. La contratación se tramitó mediante un procedimiento de urgencia previsto en la legislación de contratación pública, y la adjudicación se presume válida mientras no sea anulada. Calificarla como una compra ‘a dedo’ presenta como un hecho una irregularidad que ninguna autoridad ha declarado, en contra de la presunción de inocencia que protegen el artículo 39 de la Constitución Política y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Rectificación y respuesta de SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A. a la nota “Financistas de campaña de Laura Fernández están vinculados a empresa brasileña que obtuvo contrato de ambulancias”, publicada por La Nación el 4 de noviembre de 2026 en su edición web, y el día 5 en la edición impresa.

Sobre la afirmación que decía: “obtuvo a dedo un millonario contrato del Cuerpo de Bomberos, para suministrar 40 ambulancias”, señalamos que SGSV rechaza categóricamente haber cometido irregularidad alguna. No promovió, no escogió ni influyó en el procedimiento de contratación: participó por invitación de la Administración, en igualdad de condiciones con las demás empresas consultadas. La contratación se tramitó mediante un procedimiento de urgencia previsto en la legislación de contratación pública, y la adjudicación se presume válida mientras no sea anulada. Calificarla como una compra ‘a dedo’ presenta como un hecho una irregularidad que ninguna autoridad ha declarado, en contra de la presunción de inocencia que protegen el artículo 39 de la Constitución Política y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Rectificación y respuesta de SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A. a la nota “Fiscalía abre investigación por compra a dedo de 40 ambulancias a consorcio brasileño. Este es el presunto delito”, publicada por La Nación el 4 de noviembre de 2026 en su edición web, y el día 5 en la edición impresa.

Sobre la afirmación que decía: “obtuvo a dedo un millonario contrato del Cuerpo de Bomberos, para suministrar 40 ambulancias”, señalamos que SGSV rechaza categóricamente haber cometido irregularidad alguna. No promovió, no escogió ni influyó en el procedimiento de contratación:participó por invitación de la Administración, en igualdad de condiciones con las demás empresas consultadas. La contratación se tramitó mediante un procedimiento de urgencia previsto en la legislación de contratación pública, y la adjudicación se presume válida mientras no sea anulada. Calificarla como una compra ‘a dedo’ presenta como un hecho una irregularidad que ninguna autoridad ha declarado, en contra de la presunción de inocencia que protegen el artículo 39 de la Constitución Política y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Igor de Oliveira Roquim

Presidente, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A.