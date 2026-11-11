ICE buscó abrir su red de fibra óptica a otras marcas, pero Huawei no dio garantías. Ahora, el Instituto tendría que comprar equipos chinos vía SGSV y otra empresa

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) buscó abrir su red de fibra óptica a terminales de otras marcas distintas a Huawei, de origen chino. Sin embargo, este fabricante no le garantizó al ICE que aparatos de terceros funcionen con los equipos que le suministró años atrás, según revelan oficios internos en poder de este diario.

Cartas intercambiadas entre personeros del ICE y Huawei Technologies Costa Rica, entre julio del 2025 y marzo del 2026, revelan el origen de la disyuntiva. Actualmente, el Instituto utiliza unos aparatos marca Huawei, llamados OLT (optical line terminal), que funcionan como el “cerebro” de las centrales de un proveedor de Internet.

Esos aparatos distribuyen la señal de Internet por la red de fibra óptica y, para hacer la conexión con hogares y negocios, se necesita de unos equipos que se llaman ONT (optical network terminal).

Según argumentó el propio ICE, esta condición causa una sola vía sin riesgo: adquirir terminales ONT de la marca Huawei para migrar los servicios de telecomunicaciones de hogares y negocios hacia la fibra óptica.

La entidad está cerca de comprarle los aparatos a un consorcio integrado por las firmas SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A. y Productive Business Solutions S. A. mediante un procedimiento excepcional.

Se trata de un contrato por demanda que, en el primer año, ascendería a $7,45 millones y que puede prorrogarse por cinco años más. La primera firma es costarricense y la segunda tiene su casa matriz en Barbados.

SGSV es la misma empresa que, en consorcio con la brasileña Bem Estar, recibió un contrato de ¢6.500 millones del Cuerpo de Bomberos, mediante otro procedimiento por excepción, para suministrar 40 ambulancias.

Dependencia reconocida por escrito

El 17 de julio del 2025, la División Gestión de Red y Mantenimiento (DGRM) del ICE le comunicó por escrito a Huawei Technologies Costa Rica que la condición de las OLT, construidas con el Fideicomiso Range en el 2016, “genera una dependencia tecnológica” a las ONT fabricadas por esa empresa y que, por eso, el abastecimiento se había hecho “por medio de compras de excepción”.

Entonces, para cumplir con principios de neutralidad tecnológica, libre participación y concurrencia, el ICE consideró “necesaria la apertura de las OLT” a terceros.

Por ello, el jefe de esa División, Óscar Romero Sánchez, le pidió a Huawei conocer los requisitos técnicos y costos para integrar equipos de otras marcas, apuntando a una posible gestión a cargo de un tercero distinto al fabricante chino.

En su respuesta del 6 de agosto del 2025, Huawei Technologies Costa Rica indicó que sus OLT permiten integrar terminales de terceros si cumplen estándares internacionales, pero condicionó el proceso: pidió las hojas de datos de los equipos, sugirió enviar muestras físicas para pruebas en un laboratorio en China y advirtió de que el trámite tendría un costo.

El 6 de agosto del 2025, Huawei Technologies Costa Rica indicó al ICE que sus OLT permiten integrar terminales de terceros, pero rechazó cualquier responsabilidad y dijo que no garantizaría una interoperabilidad óptima en caso de actualizaciones o parches de 'software'. (Huawei Technologies Costa Rica/Cortesía)

También, señaló que no asumiría responsabilidad por la operación, el soporte ni la garantía de esos equipos.

“Tampoco podemos garantizar una interoperabilidad óptima en caso de que se realicen actualizaciones o parches de software en las OLT’s, ONT’s u otros elementos de red”, consignó la empresa china en el oficio N.° CR-HW-002-25, enviado a Romero Sánchez.

Meses antes, el 25 de abril del 2025, la casa matriz de Huawei en Shenzhen (China) había identificado a Huawei Technologies Costa Rica S. A. como única empresa autorizada en el país para comercializar sus equipos en soluciones de Internet.

La certificación, de la cual La Nación tiene copia, incluye expresamente terminales ONT.

Posteriormente, en un mensaje enviado en marzo del 2026, Romero Sánchez le pidió a Huawei Technologies Costa Rica confirmar si garantizaba la interoperabilidad de terminales de terceros cuya homologación gestionara el ICE y, de no ser así, detallar los canales autorizados que aseguraban la plena compatibilidad con las OLT de la Red de Acceso de Nueva Generación (Range) del ICE, cuya primera etapa arrancó en el 2012 y terminó en el 2016.

La respuesta llegó el 23 de ese mes en el oficio N.° HWCR-009-26. La firma asiática dejó “expresa constancia de que no garantiza la interoperabilidad, compatibilidad ni el funcionamiento óptimo” de terminales de terceros.

En el documento, si bien admitió que la integración puede ser posible, la condicionó a factores fuera de su control. Entre ellos, señaló las limitaciones de las OLT desplegadas en las primeras etapas de Range, por su condición dentro del ciclo de vida del producto (EoM, según la carta).

En el ámbito de las telecomunicaciones y la tecnología, EoM corresponde a las siglas de end of maintenance (fin del mantenimiento).

De paso, reiteró que ante parches o cambios de configuración del software, cualquier afectación a equipos de terceros “no será atribuible ni imputable a Huawei”.

Tres canales, dos de ellos en el consorcio

En esa misma carta HWCR-009-26, Huawei informó al ICE de que los canales autorizados para comercializar sus ONT en Costa Rica son tres: Asesores I.S.E. de Costa Rica S. A., Productive Business Solutions (Costa Rica) S. A. y SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A.

Según la empresa, comprar por esa vía asegura “interoperabilidad plena” con las OLT Huawei instaladas.

El 23 de marzo anterior, Huawei Technologies Costa Rica reiteró al ICE que existen riesgos de interoperabilidad si usa equipos de otros fabricantes. (Huawei Technologies Costa Rica/Cortesía)

Productive Business Solutions y SGSV son las firmas que integran el consorcio Grupo PBS/SGSV, el único que participó en el concurso N.° 2026XE-000714-0000400001.

En el estudio de mercado para la contratación por excepción, que consta en el expediente, se consignó que los equipos previstos debían ser de la marca Huawei, porque serían los únicos homologados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para atender el requerimiento del ICE.

La Nación envió consultas por correo electrónico al brasileño Igor de Oliveira Roquim, quien aparece como presidente y apoderado generalísimo del consorcio Grupo PBS/SGSV en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Al momento de esta publicación, no se obtuvo una respuesta.