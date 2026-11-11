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El País

ICE buscó abrir su red de fibra óptica a otras marcas, pero Huawei no dio garantías. Ahora, el Instituto tendría que comprar equipos chinos vía SGSV y otra empresa

Tras consultas del ICE, Huawei no le garantizó al Instituto que los equipos centrales de Internet instalados en el 2016 funcionen con otras marcas y le indicó los canales autorizados para comercializar sus terminales. Ahora, el Instituto está cerca de comprárselos a un consorcio en el que participa la empresa que proveerá 40 ambulancias a Bomberos

El ICE reconoció por escrito que los equipos Huawei instalados en su red de fibra óptica generan dependencia de las terminales de la misma marca.
El ICE reconoció por escrito que los equipos Huawei instalados en su red de fibra óptica generan dependencia de las terminales de la misma marca. Kevin Frayer/Getty Images
Juan Fernando Lara Salas