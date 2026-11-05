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El País

Se avecina otra millonaria contratación a dedo: ICE compraría equipos de Huawei a la empresa brasileña de las ambulancias

Solo el primer año el contrato ascendería a $7,45 millones

Oficinas de Huawei en Pavas
El ICE invitó únicamente a un consorcio en el que participa la firma brasileña SGSV a presentar una oferta de equipos de la marcha china Huawei. Alonso Tenorio
Juan Fernando Lara Salas

Se avecina otra millonaria contratación pública a dedo que involucra a la empresa brasileña que le vendió 40 ambulancias al Cuerpo de Bomberos aunque nunca ha vendido ese tipo de equipos a instituciones en Costa Rica. En este nuevo caso, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) le otorgaría un contrato mediante un procedimiento excepcional para adquirir equipos de la marca china Huawei, la cual ha sido abiertamente cuestionada por el gobierno costarricense.

El ICE está por adjudicarle al consorcio la adquisición de las terminales que instalará en casas y oficinas de sus clientes para migrar los servicios de telecomunicaciones hacia fibra óptica. Se trata de una contratación por demanda que solo en el primer año ascendería a $7,45 millones.

El consorcio lo integran SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A. y la firma Productive Business Solutions S. A. Ambas son proveedoras de Huawei en el país. El Instituto únicamente invitó a este grupo a presentar la oferta.