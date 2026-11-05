Se avecina otra millonaria contratación a dedo: ICE compraría equipos de Huawei a la empresa brasileña de las ambulancias

Se avecina otra millonaria contratación pública a dedo que involucra a la empresa brasileña que le vendió 40 ambulancias al Cuerpo de Bomberos aunque nunca ha vendido ese tipo de equipos a instituciones en Costa Rica. En este nuevo caso, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) le otorgaría un contrato mediante un procedimiento excepcional para adquirir equipos de la marca china Huawei, la cual ha sido abiertamente cuestionada por el gobierno costarricense.

El ICE está por adjudicarle al consorcio la adquisición de las terminales que instalará en casas y oficinas de sus clientes para migrar los servicios de telecomunicaciones hacia fibra óptica. Se trata de una contratación por demanda que solo en el primer año ascendería a $7,45 millones.

El consorcio lo integran SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A. y la firma Productive Business Solutions S. A. Ambas son proveedoras de Huawei en el país. El Instituto únicamente invitó a este grupo a presentar la oferta.

Como es una contratación por demanda, el monto final a pagar dependerá de la cantidad de equipos que instale el ICE. Después del primer año, la compra se puede prorrogar por cinco años más, según consta en el expediente de la contratación 2026XE-000714-0000400001.

Al igual que en la venta a Bomberos, el brasileño Igor de Oliveira Roquim figura como presidente y apoderado generalísimo de la compañía en este consorcio, denominado Grupo PBS/SGSV.

SGSV también participa en el consorcio que desde el 2024 le vende al Ministerio de Justicia las tobilleras electrónicas para sentenciados. En ese caso, lo hace en consorcio con la empresa propiedad del ICE, Radiográfica Costarricense (Racsa), y la firma brasileña Synergye.

La Nación reveló que dos financistas de la campaña electoral de la presidenta Laura Fernández figuran como representante y fiscal de SGSV.

Equipos debían ser de la marca Huawei

En el estudio de mercado, que consta en el expediente, se consignó que los equipos previstos debían ser de la marca Huawei, porque serían los únicos homologados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para atender el requerimiento del ICE.

La meta es adquirir dos modelos de terminales ópticas, conocidas como ONT, compatibles con los equipos de acceso que ya utiliza el ICE que son de la marca china.

Uno es para sustituir dispositivos obsoletos de servicios de voz (telefonía fija) y el otro para servicios de Internet, telefonía y televisión (triple-play).

El presupuesto estimado para el primer año asciende a $7.451.640 (unos ¢3.580 millones al tipo de cambio actual) y contempla 18.000 unidades del primero y 36.000 del segundo.

Fabricante cambió de proveedores en un año

El 25 de abril del 2025, la casa matriz de Huawei en Shenzhen, China, identificó a Huawei Technologies Costa Rica S. A. como la única empresa autorizada en suelo costarricense para comercializar sus equipos para redes de fibra óptica. Así lo muestra una carta enviada al ICE.

La certificación, en poder de este diario, incluye expresamente terminales ONT, el tipo de dispositivo que ahora ofrece el consorcio Grupo PBS/SGSV en esta contratación de excepción del ICE.

El documento, suscrito por Zhao Minglu en calidad de representante legal de Huawei Technologies Co. Ltd., consignó que esa subsidiaria costarricense “es la única empresa autorizada en Costa Rica para comercializar equipos activos (OLT, ONT, Tarjetas y SFP) de redes FTTX del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en Costa Rica, para el Programa de Red de Acceso Fijo (PRAF)”.

No obstante, en su oferta presentada el 6 de octubre pasado, PBS/SGSV afirmó contar con la autorización del fabricante chino para distribuir, vender y dar soporte a los equipos propuestos.

En el pliego de condiciones se solicitó un certificado de homologación o interoperabilidad y resultados de pruebas expedidos por Huawei para garantizar que los equipos realmente sí iban a funcionar, pero el consorcio sostuvo que esos documentos no eran necesarios porque ofrece dispositivos de la misma marca.

“Los equipos ONT que se presentan en esta oferta son de marca Huawei, y los mismos son interoperables con las series MA5600T y el MA5800. Al tratarse de la misma marca, no se requiere certificado de homologación ni pruebas del fabricante HUAWEI”, detalló en su respuesta.

Carta de la casa matriz de Huawei, fechada el 25 de abril del 2025, que identifica a su subsidiaria costarricense como la única empresa autorizada para comercializar equipos activos, incluidas terminales ONT, para el Programa de Red de Acceso Fijo del ICE. (Huawei Technologies Co/Cortesía)

Proveedor único de ambulancias

En el caso de Bomberos, esta entidad adjudicó a un consorcio conformado por las firmas brasileñas SGSV y Bem Estar un contrato de $13,8 millones mediante un procedimiento de urgencia, en el que invitó solo al consorcio seleccionado.

Igor Oliveira Roquim, quien representa a SGSV en este proceso en el ICE, también representa al Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica, integrado por Radiográfica Costarricense (Racsa) y otra empresa brasileña: Synergye.

En tanto, la expresidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Cuerpo de Bomberos, Mónica Araya, declaró a la Fiscalía haber sufrido presiones y amenazas del expresidente y actual ministro Rodrigo Chaves, en el 2024, para que le contratara a SGSV el sistema de marchamo digital, pero aseguró que no lo hizo debido al surgimiento de una alerta de la Oficialía de Cumplimiento del INS.