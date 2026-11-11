Costarricenses ven cada vez más riesgos para el periodismo y asignan a la prensa una tarea clave: fiscalizar al poder

Sostener un micrófono o firmar una nota informativa en Costa Rica implica hoy caminar sobre un terreno de creciente tensión: casi seis de cada diez personas sostienen que ejercer el periodismo en el país es una labor peligrosa, al tiempo que de forma casi unánime coinciden en que la prensa debe fiscalizar al poder.

La IV Encuesta sobre Libertad de Expresión y Confianza en los Medios de Comunicación de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica (UCR) reveló que el 58,1% de los costarricenses considera peligroso ejercer el periodismo, esto equivale a que nunca antes, en los tres años en que se aplicó la pregunta, se había percibido tanto riesgo alrededor del trabajo periodístico en Costa Rica.

La encuesta fue desarrollada por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), en alianza con el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), todos de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Los resultados se circunscriben a la población mayor de edad con acceso a teléfono celular, que en el caso de Costa Rica ronda el 98%. Se hicieron 993 entrevistas telefónicas entre el 2 y el 14 de setiembre.

Seis de cada diez costarricenses cree que ejercer el periodismo es peligroso en el país, al tiempo que crece la confianza en la labor. Se les preguntó: ¿En Costa Rica, trabajar como periodista es peligroso? (Proledi-UCR/Captura)

La cifra mantiene un aumento sostenido desde 2023, cuando el 48,3% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo sobre los peligros de ejercer el periodismo en el país. En 2025, el dato se situó en 54,8% y este año creció 3,3 puntos porcentuales.

En mayo pasado, Costa Rica descendió dos lugares en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) al ubicarse en la posición 38 de 180 países.

Este descenso forma parte de una tendencia sostenida desde el 2022:

2022: Costa Rica estuvo en el lugar 8 del mundo con una puntuación de 85,92.

Costa Rica estuvo en el del mundo con una puntuación de 85,92. 2023 pasó al puesto 23 del mundo con una puntuación del 80,2.

pasó al del mundo con una puntuación del 80,2. 2024 ocupó el 26 con 76,13 puntos.

con 76,13 puntos. 2025 ocupa el puesto 36 con una puntuación de 73,09.

Fiscalizar al poder

La ciudadanía atribuye especial importancia al papel fiscalizador de los medios de comunicación. El 98,5% considera importante o muy importante que denuncien los abusos de poder, mientras que el 98,2% destaca su labor de informar sobre asuntos de interés público y el 97,4% señala la denuncia de la corrupción.

El 89,3% considera importante que los medios cumplan una función educativa e informen a las personas sobre sus derechos y deberes, mientras que el 80,7% cree que los medios deben vigilar al gobierno.

También existe un amplio respaldo a la idea de que los medios deben informar de manera positiva sobre la gestión del Gobierno: el 78% está de acuerdo con esa afirmación. Sin embargo, el apoyo disminuye al 55,5% cuando se plantea que la prensa debe respaldar al Gobierno.

Al respecto, el estudio lanzó un matiz: “Incluso entre quienes creen que la prensa debe apoyar al Gobierno, casi 8 de cada 10 piden también que lo vigile, y casi todos (97%), que denuncie la corrupción”.

Aumenta confianza en medios y periodistas

La encuesta reveló un aumento en la confianza de las personas tanto en los medios de comunicación como en los periodistas, aunque estos últimos generan mayor credibilidad.

El porcentaje de personas que manifestó confiar en los medios de comunicación aumentó a 56,2% este año, frente al 43,4% de 2025. Esto representa un crecimiento de 12,8 puntos porcentuales y marca el tercer año consecutivo de incremento en este indicador.

En la primera edición de la encuesta, en 2023, la tendencia era opuesta: el 67,4% de las personas decía desconfiar del trabajo de los medios y apenas el 32,6% manifestaba confiar en ellos.

La confianza es aún mayor cuando se consulta específicamente por el trabajo de los periodistas. En 2026, el 71,5% de las personas encuestadas manifestó confiar en su labor, frente al 28,5% que expresó desconfianza.

El indicador también muestra un aumento respecto al año anterior, cuando la confianza alcanzó el 69,9%. En 2024, había descendido al 51,7%, mientras que en 2023 se ubicó en 61,4%.

Según el estudio, es la primera vez que la mayoría de las personas consultadas manifiestan confianza tanto en los periodistas como en los medios.

Al consultar específicamente por la confianza en el trabajo informativo, el 43,3% de las personas encuestadas manifestó tener una confianza alta en los periodistas al ejercer su labor.

Las universidades son el actor que genera más confianza cuando informa a los costarricenses, según la encuesta del Proledi-UCR. (Proledi-UCR/Cortesía)

Sin embargo, estos no figuran entre los actores que generan mayor credibilidad: el primer lugar lo ocupan las universidades (57,8% en alta), seguidas por la presidenta de la República, Laura Fernández (52,1%); en tercer puesto, los noticieros y programas de televisión (50,3%) y, de cuarto, las personas cercanas (48,2%).