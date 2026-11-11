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Política

Costarricenses ven cada vez más riesgos para el periodismo y asignan a la prensa una tarea clave: fiscalizar al poder

La IV Encuesta sobre Libertad de Expresión y Confianza en los Medios de Comunicación de Costa Rica de la UCR revela un aumento en la percepción de peligro para ejercer el periodismo y aumento en la confianza en los medios y sus periodistas

Ejercicio del periodismo
La ciudadanía atribuye especial importancia al papel fiscalizador de los medios de comunicación. Shutterstock
Sebastián Sánchez