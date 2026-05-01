Libertad de prensa en Costa Rica sigue en caída desde 2022: Reporteros Sin Fronteras señala a Rodrigo Chaves

Costa Rica descendió dos lugares en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) al ubicarse en la posición 38 de 180 países.

La puntuación para el 2026 es de 72,35, mientras en el 2025 ese marcador se situó en 73,09. El índice mundial contempla 5 indicadores: social, económico, legislativo, seguridad y político.

Este descenso forma parte de una tendencia sostenida desde el 2022:

2022: Costa Rica estuvo en el lugar 8 del mundo con una puntuación de 85,92.

Costa Rica estuvo en el del mundo con una puntuación de 85,92. 2023 pasó al puesto 23 del mundo con una puntuación del 80,2.

pasó al del mundo con una puntuación del 80,2. 2024 ocupó el 26 con 76,13 puntos.

con 76,13 puntos. 2025 ocupa el puesto 36 con una puntuación de 73,09.

Según el informe, la libertad de prensa en el mundo cayó a su nivel más bajo desde un cuarto de siglo. Según la organización, el 52,2% de los países del mundo está en situación “difícil” o “muy grave”, una cifra que poco tiene que ver con el 13,7% en 2002.

El informe de RSF apunta directamente contra el presidente Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Rodrigo Chaves: el señalado por el informe

El informe señala directamente al presidente de la República, Rodrigo Chaves: “En los últimos años se registra un aumento sostenido de vulneraciones a la libertad de prensa, y el gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles ha restringido el acceso a la información pública", dice el documento.

Se explica que, si bien los periodistas pueden ejercer su profesión sin trabas debido a un “sólido marco jurídico que garantiza la libertad de expresión”, el deterioro del clima público y las presiones desde el poder han incrementado los riesgos de autocensura.

El informe señala que Costa Rica disfruta de una independencia de poderes y de los órganos de supervisión y control, pero “el gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles ha adoptado una línea de confrontación con algunos medios y periodistas críticos, lo que se manifiesta regularmente en ataques verbales".

RSF destacó la solidez del ordenamiento jurídico costarricense para garantizar la libertad de expresión y prensa. Destacó a la Asamblea Legislativa por la promulgación de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública.

Resaltó la labor del Poder Judicial, especialmente a la Sala Constitucional, que “desempeña un papel esencial en la protección de la libertad de prensa en el país y del derecho de acceso a la información pública”

En el plano socioeconómico, el informe advierte sobre varios factores de riesgo: la concentración de la propiedad de los medios en pocas manos; la solicitud planteada en 2024 por la diputada oficialista Pilar Cisneros para cancelar suscripciones de la Asamblea Legislativa a medios críticos del gobierno; y la subasta de frecuencias de radio y televisión, que podría afectar el pluralismo al elevar las barreras de entrada para medios pequeños, comunitarios y regionales.

El informe continúa advirtiendo que, si bien Costa Rica destaca por su pluralismo, respeto a los procesos democráticos y alta participación política, con un consumo informativo diverso; no obstante, persisten preocupaciones por la protección de periodistas exiliados y el riesgo de autocensura, especialmente nicaragüenses.

“A pesar de los intentos del Ejecutivo por estigmatizar a la prensa crítica, no existe un patrón de violencia física sistemática contra periodistas, ni de vigilancia o encarcelamiento. Sin embargo, se han reportado casos de intimidación y amenazas, incluida violencia verbal contra periodistas de medios universitarios", cierra el informe.

Managua, Nicaragua. 12/08/2021. Voceadores del mercado Roberto Huembes dijeron sentir preocupación al conocer que ya no va a circular la version impresa del diario La Prensa y el periódico Hoy por la retención de la materia prima por parte de la dictadura Ortega-Murillo. (Óscar Navarrete /La Prensa (Nicaragua) para La Nación)

Latinoamérica

Ecuador registró la mayor caída regional en la clasificación, perdiendo 31 posiciones hasta llegar al puesto 125. Según RSF, la nación suramericana “se enfrenta a una erosión sin precedentes de la seguridad de los periodistas, mientras la violencia vinculada al crimen organizado se expande y unos responsables públicos cada vez más hostiles intensifican la presión sobre la prensa”.

También es el caso de Perú (144º, -14), donde cuatro reporteros fueron asesinados en 2025, añadió la oenegé. Ese país retrocedió 67 puestos en la clasificación desde 2022.

Otros países latinoamericanos, en cambio, progresaron, como Brasil (52º), que ganó 58 puestos desde 2022, así como Colombia (102º) y Uruguay (48º).