El País

Libertad de prensa en Costa Rica sigue en caída desde 2022: Reporteros Sin Fronteras señala a Rodrigo Chaves

En 2022 el país se ubicaba en el lugar 8 mundial, en 2026 se ubicó en la posición 38

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Por Sebastián Sánchez
Ejercicio del periodismo
Costa Rica mantiene caída sostenida en libertad de prensa desde el 2022. (Shutterstock/Shutterstock)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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